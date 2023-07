Tchad : mesures décisives du gouverneur du Kanem pour favoriser la libre activité commerciale

Au cours d’une réunion budgétaire, le gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï a émis une directive claire aux forces de défense et de sécurité : ne prélever aucun montant sur les véhicules en provenance ou à destination de la Libye.



Le gouverneur a affirmé que les commerçants devraient pouvoir travailler librement, soulignant ainsi son engagement en tant que plus haut responsable de la province.



Cette mesure vise à résoudre le problème de l'inflation des produits de première nécessité sur le marché et, par conséquent, à soutenir les ménages de la population locale.