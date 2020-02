Tchad : meurtres, viols, empoisonnement, mercenariat, 29 affaires devant la justice à l'Est

La tenue des assises criminelles "suscite un grand intérêt pour la population qui éprouve le besoin légitime d'être sécurisée contre les crimes et le banditisme de tout genre parle glaive de la justice", a déclaré le Procureur général près la Cour d'appel d'Abéché, Daoudingar Mathias.



Ces assises visent fondamentalement trois objectifs : la lutte contre l'impunité et la répression des actes criminels et du grand banditisme commis contre la société ; la réparation des préjudices subis par les victimes ; la dissuasion des potentiels candidats aux crimes et au banditisme.



29 dossiers du ressort de la Cour d'appel sont inscrits au rôle parmi lesquels figurent sept affaires d'assassinat, six dossiers de viol, neuf cas de meurtre, un dossier d'incendie volontaire, un empoisonnement, une affaire d'enlèvement d'enfant, un dossier de mercenariat, et un cas de faux et usage de faux.