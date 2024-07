Tchad : mini-forum pour la paix et le vivre ensemble dans la Tandjile-Ouest

L'événement est l'initiative des cinq sous-préfets du département de la Tandjile-Ouest.



Ces assises ont regroupé les 17 chefs des cantons du département, les commandants des brigades des cinq sous-préfectures, les leaders religieux et les représentants des comités de gestion des conflits. C'est un cadre d'échanges d'expériences qui a pour objectif de discuter des problèmes qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale dans le département.



Les travaux de cet atelier ont été lancés par le secrétaire général dudit département, Ali Abakar Issa. Le représentant des 5 sous-préfets, Douksouna Ngaro lors du lancement des activités, a souhaité la bienvenue à l'assistance et a souhaité qu'à la fin des travaux de ce mini-forum, qu'il y ait un changement positif sur la gestion des conflits qui endeuillent tant les communautés.



Lançant les travaux, le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa a jeté des fleurs aux sous-préfets pour leur initiative, avant de dire que les plus hautes autorités du pays ont placé dans leur agenda, la paix et le vivre ensemble, le brassage et la cohabitation pacifique, comme la priorité des priorités.



C'est ainsi que le ministre de l'Administration du territoire a pris des décisions pour instruire les autorités à différents niveaux, d'organiser des caravanes de sensibilisation, des rencontres d'échanges et changer leur manière de gérer les conflits.



Le secrétaire général a terminé son allocution en demandant aux participants de prendre des dispositions pour pouvoir prévenir, gérer en cas des conflits, et éviter d'être un élément déclencheur du conflit. Il faut signaler que plusieurs interventions ont été faites pour soulever un problème, ou partager son expérience aux autres.



Tous les chefs des cantons ont apprécié positivement cette initiative des sous-préfets de la Tandjile-Ouest qui sont : Ahmat Mahmoud Khamis de Kelo rural, Moussa Mbodou Moussa de Bologo, Douksouna Ngaro de Kolon, Acheikh Ismaël Yahya de Baktchoro et Mahamat Ali Mahamat de Dogou.