Tchad : mise en garde des autorités contre le trafic et la détention d’armes

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, met en garde contre le trafic illicite d'armes, de munitions, ainsi que la détention et l'utilisation illicite d'armes.



Dans un communiqué diffusé ce 11 décembre, le ministre rappelle les dispositions pénales. L'article 301 du Code pénal dispose que sera puni d'un emprisonnement de cinq à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15 millions de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre :

- au trafic illicite d'arme légère, et de petit calibre, de leurs munitions,

- à la détention et à l'utilisation illicite d'arme légère et de petit calibre.