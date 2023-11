Tchad : mission du ministère de la Réconciliation nationale à Laï en faveur de la cohésion sociale

Depuis ce 16 novembre 2023, une délégation du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, conduite par le secrétaire général adjoint, Ismail Adoum Hamid, est présente à Laï.



Ce jour, l'équipe a tenu une séance de travail avec les diverses strates socioprofessionnelles de la province de la Tandjilé. Conformément au décret No 1894 du 3 juillet 2023, signé par le président de Transition, une Commission Nationale de Paix, de Réconciliation Nationale et de Cohésion Sociale (CONAPAR) a été créée.



Relevant directement du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, la CONAPAR a pour mission de soutenir le processus de réconciliation, et de renforcer la cohésion sociale au Tchad.



Sous la présidence du ministre de la Réconciliation nationale, cette commission inclut des comités provinciaux (COPROPAR) et départementaux (CODEPAR), pour œuvrer dans ces domaines. La mission de Laï vise à informer les autorités locales, les ONG et les chefs traditionnels sur le fonctionnement de ces structures.



Ismail Adoum Hamid a expliqué que la commission s'engage à faciliter le dialogue et la médiation, pour prévenir et gérer les conflits, à proposer des stratégies pour le retour et la réintégration des exilés politiques, militaires ou civils, et à contribuer à la résolution des tensions menaçant la paix et la stabilité nationales.



Il a également souligné le rôle de la commission dans la promotion de la non-violence, du dialogue inclusif et de la culture civique axée sur le mérite pour le développement local.



Pour sa part, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdrahman, touchée par l'initiative de la mission, a accueilli favorablement la création de la CONAPAR. Elle a affirmé que les comités provinciaux et départementaux seront constitués rapidement pour appuyer la politique du président en faveur de la paix au Tchad.