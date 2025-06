Tchad : mission humanitaire du collectif des Ngambaye en faveur des populations vulnérables de Mandakaou

Le collectif des Ngambaye ressortissants des provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, de la Tandjilé et du Mayo Kebbi a mené une mission humanitaire le 1er juin 2025 en faveur des populations vulnérables de Mandakaou. Ce projet fait suite au conflit intercommunautaire tragique ayant coûté la vie à plus de 40 personnes.



Le village Mandakaou et ses environs sont actuellement quasiment désertés, suite aux violences intercommunautaires survenues le 14 mai dernier. Malgré les appels lancés par les autorités pour inciter les populations à regagner leurs domiciles, la situation demeure préoccupante, et de nombreux villages restent vides. Seules quelques rares familles ont pu revenir, mais elles vivent dans des conditions extrêmement difficiles.



C'est pourquoi le collectif des Ngambaye, ressortissants des provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, de la Tandjilé et du Mayo Kebbi, s'est engagé à venir en aide à ces familles en détresse.



Après avoir compati avec les victimes de ces atrocités, le collectif a fait un don des vivres et de non vivres à ces derniers. Un geste rendu possible grâce à la solidarité, et à la générosité des ressortissants Ngambaye d'ici et de la diaspora, pour soutenir ces victimes des atrocités a souligné le chef de mission Mianbé Lé Dionadji.



Le chef de canton Mbaiouassem Barthélémy a exprimé au nom de sa population, sa profonde gratitude envers le collectif des Ngambaye pour ce geste généreux. Il en a profité pour lancer un appel solennel à tous les habitants qui ont dû quitter leurs villages.



L'on note la présence du secrétaire général du comité des affaires islamiques du Logone Occidental, d'un prêtre, d'une député, native de la localité et de plusieurs autres membres du collectif à cette mission de soutien psychosociale et de renforcement de liens communautaires.