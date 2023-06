Tchad : mission ministérielle après la mort par noyade d’une centaine de bœufs au Lac

L'objectif était d'observer de près la noyade d'une centaine de bovins qui a frappé les éleveurs de Koguirom, une localité située à plus de 7 km de l'Île de Fitneh dans la Province du Lac, et de montrer leur soutien aux éleveurs touchés par cette tragédie.



Une fois sur place, en compagnie du Gouverneur de la Province du Lac, la délégation a eu une discussion avec les éleveurs pour évaluer la situation. Par la suite, les experts du Ministère de l'Élevage et des Productions Animales ont procédé à des autopsies, confirmant ainsi que la mortalité des bovins était bien due à la noyade.



Avant de quitter le campement, la délégation a demandé aux éleveurs de brûler tous les cadavres afin de réduire le stress des animaux qui paissent dans les environs.