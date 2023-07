Tchad : mobilisation communautaire contre les risques climatiques dans les deux Logone

Ces activités des agents mobilisateurs communautaires sur le terrain s'inscrivent dans le cadre du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques, initié par le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en partenariat avec le PNUD et le FEM.



Lors de cette réunion, la responsable des mobilisateurs communautaires, Mme Tabitha Djekornonde, a recadré les activités et a demandé à chaque agent mobilisateur communautaire de présenter un rapport sur les activités effectuées, avec les justificatifs correspondants.



Elle a rappelé l'objectif du projet, soulignant que celui-ci vise à développer les localités, en informant et sensibilisant les producteurs sur les alertes précoces, afin de les inciter à travailler ensemble pour changer le visage de leurs communautés, et faire face aux risques climatiques qui entravent la production agricole.



Elle a souligné l'importance d'apprendre aux individus à pêcher plutôt que de leur donner du poisson chaque jour. Le chef de projet de l'ONG ESEDD, Noubadoum Koumta, s'est félicité de l'engagement et de la détermination des agents mobilisateurs communautaires dans leur travail sur le terrain.



Il a également rappelé le contexte du projet, expliqué les différentes activités et souligné certains manquements, avant d'orienter les agents vers une meilleure organisation des activités sur le terrain.



Enfin, le chef de projet a présenté le projet et l'ONG ESEDD en tant que partenaire opérationnel lors de la mission du ministère de la Production et de la Transformation agricole et du PNUD, devant les autorités provinciales et les comités provinciaux d'action des deux Logone.



Lors du tour de table, les agents mobilisateurs communautaires ont fait part des opportunités, des défis à relever et des recommandations. Les difficultés rencontrées comprennent le refus de certaines autorités départementales de signer les invitations pour les réunions d'information et de sensibilisation.



Une mauvaise communication qui impacte les activités, et l'imposition de listes de membres du comité de veille par certains chefs traditionnels, ne respectant pas les critères établis et entraînant des conflits entre les agents mobilisateurs et les chefs traditionnels.



Les critères devraient être définis par un vote à suffrage direct. Il convient de mentionner que les agents ont recommandé la formation des membres du comité de veille dans toutes les zones d'action, et l'organisation du soutien logistique pour les participants lors des réunions.