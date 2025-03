Tchad : mobilisation des femmes pour la SENAFET à Abéché

Le coup d’envoi des festivités a été donné au Centre social d’Abéché par Ismaël Yamouda Djorbo, délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï. La cérémonie a rassemblé les autorités civiles et militaires, ainsi que des élèves des établissements scolaires de la ville.



Sous le thème "Femme face aux défis de la 5ᵉ République", plusieurs activités sont prévues pour célébrer et promouvoir l’engagement des femmes dans la société tchadienne.



Fatime Brahim Abbas, présidente du comité d’organisation, a souligné que cet événement constitue un cadre d’échange et de valorisation des initiatives féminines.



De son côté, Mahmoud Togou Ali, délégué en charge de la femme dans le Ouaddaï, a salué la mobilisation massive des femmes, malgré leurs multiples responsabilités. Il a encouragé leur engagement actif dans cette plateforme dédiée à la promotion des droits des femmes.



Dans son discours, le délégué général du gouvernement, Ismaël Yamouda Djorbo, a exprimé sa gratitude envers le comité d’organisation et a rappelé l’historique de la SENAFET. Il a exhorté les femmes du Ouaddaï à se mobiliser pour défendre leurs droits et à jouer un rôle actif dans le développement du pays.



La SENAFET 2025 s’annonce comme une édition riche en échanges et en actions concrètes pour l’émancipation et la reconnaissance du rôle des femmes dans la société tchadienne.