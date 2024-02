Tchad : mobilisation des forces de l'ordre pour retrouver un médecin enlevé à Donomanga

La ville de Donomanga, située dans la province de la Tandjilé, a accueilli le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Général Mahamat Charfadine Margui, accompagné d'une importante délégation. Parmi eux figuraient son conseiller à la Sécurité, Abdoulaye Sarwa, le Directeur Général Adjoint des renseignements et d’investigation, Saleh Tidjani Hagari, le Directeur général 2e adjoint de la Gendarmerie, Abdelhamid Haroun Abdoulaye, le Commandant 2e adjoint de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, Issakha Koty, ainsi que plusieurs autres collaborateurs.



Cette visite intervient après l'enlèvement de deux expatriés travaillant comme médecins le 8 février 2024 à 12 heures. L'un d'eux, nommé Carlos, a été libéré par les forces de l'ordre, tandis qu'Alexandra reste aux mains des ravisseurs.



Face au Ministre, la victime libérée a partagé avoir vécu un moment terrifiant avant sa libération grâce à l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre.



Le Préfet du département de Manga, Fidel Banata, et le chef de canton, Poidé Also, ont souligné que c'était la première fois que la ville était confrontée à un cas d'enlèvement.



Le Ministre, tout en condamnant cet acte odieux, a assuré à l'audience, et plus particulièrement à l'époux de la femme enlevée, que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver Alexandra, détenue par quatre ravisseurs.



Mahamat Charfadine Margui a invité la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour mener à bien cette mission. Il a appelé les autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et les leaders religieux à jouer leur rôle afin de retrouver rapidement la femme enlevée.



Après cette rencontre, le Ministre et sa délégation se sont rendus à Goundi, dans la province voisine de Mandoul, où s'est tenue une réunion restreinte avec les responsables sécuritaires pour élaborer une stratégie d'intervention.