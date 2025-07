Tchad : mobilisation des nouveaux acteurs pour renforcer la coalition nationale à Baga Sola

Un atelier a eu lieu à Baga Sola, du 07 au 08 juillet 2025, sous la direction de Oxfam, avec le financement de l'Agence suédoise de développement (ASDI). C'est le secrétaire général du département de Kaya, Ali Abdramane Mbodou, représentant le préfet, qui a ouvert cet atelier.



C'est dans le souci de mobiliser et intégrer des nouveaux acteurs engagés dans la coalition nationale pour le plaidoyer humanitaire, en vue de renforcer son efficacité, sa visibilité et son impact au Tchad, notamment dans le contexte des crises humanitaires dans la province du Lac, que Oxfam avec l'appui de ses partenaires, a organisé cet atelier.



Prennent part à cet atelier, les représentants des organisations de la société civile, femmes, hommes et jeunes de la province du Lac. Les échanges sont axés autour de notes de plaidoyer définissant l'objectif de changement des pratiques, des tactiques, des outils d'influence et leur mise en œuvre.



Le responsable de programme terrain d’Oxfam, Issouf Yana Mohomodou, a souligné l'importance de cette coalition nationale, tout en énumérant les défis auxquels font face les populations vulnérables dans la province du Lac. Pour lui, l'objectif de ce cadre est de mutualiser les forces et les expertises pour porter plus haut les messages des communautés.



Hlama Moubarak et Madjitoloum Bertin, respectivement assistant de communication d'Oxfam et assistant plaidoyer, ont mis l'accent sur la conjugaison des efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.



Le secrétaire général du département de Kaya, Ali Abdramane Mbodou, représentant le préfet, a salué cette initiative et se réjouit de la volonté de cette coalition nationale de ne pas se limiter à des constats, mais de proposer des actions concrètes, des feuilles de route, des stratégies de lobby en vue d'influencer positivement les politiques publiques, les financements et les mécanismes de coordination.



Au sortir de cet atelier, les participants et participantes se sentent outillés et engagés à mettre en œuvre cette initiative de la coalition nationale pour le plaidoyer humanitaire au Tchad précisément dans la province du Lac.