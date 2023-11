Tchad : mobilisation pour l'autonomie des organisations paysannes au Batha

Trente-deux participants issus des organisations paysannes (OP) du Batha ont bénéficié de cet atelier, soutenu financièrement et techniquement par le Projet d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 (PRAPS-2) et le ministère de l'Élevage et des Productions Animales.



Le président de la CONFIFET, Bichar Dreb, et le vice-président de la CONORET, Dr. Moussa Bichara, ont chacun expliqué que l'objectif de cet atelier est de réaliser un diagnostic des OP de base pour élaborer un plan d'action et recenser leurs doléances ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain.



À l'ouverture des travaux, le délégué de l'élevage et de la production animale du Batha, Dr. Amino Mamoudou Bello, a félicité la CONFIFET et la CONORET pour avoir pris l'initiative de cet atelier de diagnostic. Il a encouragé les participants à aborder tous les problèmes et difficultés et à faire des propositions constructives pour permettre l'élaboration d'un plan d'action efficace.