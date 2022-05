Tchad : mobilisation pour la libération des personnes arrêtées lors des manifestations

Des manifestants se sont mobilisés ce lundi aux abords du Palais de justice pour réclamer la libération des personnes arrêtées à la suite des manifestations du 14 mai.



Plusieurs dizaines de personnes ont scandé des affiches exigeant la libération des personnes arrêtées.



Le périmètre du Palais de justice a été quadrillé par un important dispositif sécuritaire.



Des leaders de la société civile dont des membres de Wakit Tamma ont été placés sous mandat de dépôt et conduits à la maison d’arrêt de Klessoum.



Le gouvernement a affirmé que les auteurs et coauteurs des actes de vandalisme seront traduits en justice à la suite des débordements du 14 mai à N’Djamena et Abéché.



Des heurts ont également eu lieu ce lundi entre des jeunes et les forces de l’ordre dans la capitale.



La société Total -dont sept stations-service ont été saccagées à N’Djamena- a annoncé le dépôt d’une plainte et la mise en chômage technique de plus de 150 employés.