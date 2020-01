Tchad : mobilisation sociale au Guéra contre la poliomyélite

Une réunion de mobilisation sociale dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite dans la province du Guéra a eu lieu mercredi après midi à la résidence du gouverneur, Paul Nbainodoum Ngartelbaye, et jeudi matin à la mairie de Mongo.



La réunion de ce jeudi matin a été présidée par le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djidi Harba, en présence de nombreux participants.



La poliomyélite est causée par un virus transmis généralement par l'eau ou les aliments contaminés et peut causer une paralysie définitive invalidante. Elle peut être très efficacement prévenue par la vaccination.



En 1988 la polio était endémique dans plus de 125 pays quand l'OMS lança une campagne internationale d'éradication de cette maladie.