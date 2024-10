Tchad : modernisation du système de santé grâce aux laboratoires mobiles

Le ministère de la Santé publique a organisé une cérémonie de déploiement des laboratoires mobiles pour les pays du Sahel, ce mercredi 23 octobre 2024, à l’hôpital de la Refondation à Farcha, dans le 1er arrondissement de N’Djamena. L’événement a vu la présence d’un représentant de l’ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad.



Dans son discours, Dr Abdelhamid Abdallah Abakar, coordonnateur du projet de biosécurité du Sahel et directeur des laboratoires, a rappelé les avantages du système, les perspectives envisagées et les attentes des techniciens, pour la mise en œuvre du plan d’action.



Le premier secrétaire et chef de mission de l’ambassade d’Allemagne, Samir Felich, représentant l’ambassadeur, a souligné les bénéfices des laboratoires de biosécurité, notamment le partage d’expériences, l’autonomie des dispositifs et les technologies modernes utilisées. Il a affirmé que le Tchad est devenu le berceau de la biosécurité pour les pays du Sahel.



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a salué cette initiative, qui vise à réformer les institutions et à renforcer les compétences des agents, pour répondre aux défis posés par les mutations et les changements climatiques.



Il a également attribué cette réussite à l’engagement des hautes autorités tchadiennes, en particulier celui du président de la République, dont la volonté politique et l’implication personnelle ont permis de moderniser le système de santé du pays.



Enfin, le ministre a exprimé sa gratitude envers le gouvernement allemand, pour son soutien aux pays du Sahel, dans le renforcement de leurs systèmes de santé. Il a aussi exhorté les techniciens à renforcer leur collaboration avec les autres ministères sectoriels, afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de biosécurité.