Tchad : "mon petit frère, le PCMT, a déployé beaucoup d'efforts", Tom Erdimi revient sur sa libération

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Septembre 2022

VIDÉO. Dr. Tom Erdimi a quitté le Tchad depuis 17 ans. Il a regagné le 17 septembre le pays. Dans une réaction à la presse, il se dit ému de l'accueil et remercie Dieu. "J'ai beaucoup pensé à mes parents, surtout à mon père que je n'ai pas vu mourir et dont je n'ai pas assisté à l'enterrement. (...) Depuis deux ans, j'étais enfermé sans informations. Quand je suis sorti, on m'a appris la mort de beaucoup de parents, frères, collègues", explique Dr. Tom Erdimi.