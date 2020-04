Tchad : mort de 44 détenus de Boko Haram, "une enquête doit être menée"

L'annonce de la mort de 44 membres de Boko Haram détenus dans une prison à N'Djamena, suscite diverses réactions. Du point de vue de Max Kemkoye, président du parti d'opposition l'Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès (UDP), "c’est une situation qui, au-delà de l’impéritie et des non-dits, pose fondamentalement la question du respect des conventions internationales en temps de guerre ou de conflits armés de la nature de ce qui a eu lieu à Bohama."



Selon lui, "la déclaration du Procureur de la république en la matière suscite elle-même de questionnement dans la mesure où, n’est-il pas très inhabituel que dans une gestion pénitentiaire, des prisonniers de cette nature, supposés être gardés dans les prisons de haute sécurité ou en isolement, puissent être placés dans les conditions poreuses donnant des possibilités à une manipulation extérieure pour introduire un poison."



"Quel poison a été ingurgité à dose mortelle pour que la mort de 44 personnes s’en suive ? Et pendant les quelques heures de manifestations cliniques de la létalité de ce poison, n’y avait-il pas de gardes pénitentiaires qui avaient été alertés ?", s'interroge Max Kemkoye.



"Malheureusement c’est une situation qui, encore une fois de plus échappe à tout code unifié de justice militaire ou code de procédure de justice régalienne. Et nous pensons légitimement qu’une enquête doit être menée pour que notre pays ne soit pas toujours estampillé comme un Etat irrespectueux des droits humains qui est à ranger parmi les nations non civilisées", a réagi le président de l'UDP.