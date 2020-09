Tchad : mosquées, "dans 99% des cas, ni le port de masque ni la distanciation ne sont respectés"

"Nous avons eu beaucoup de débats au sein du Comité de gestion de crise sur la question de la réouverture ou non des petites mosquées. Vous savez, nous avons un conseiller scientifique qui est la Coordination nationale de riposte sanitaire. Avant de prendre une décision, il faut aussi prendre l'avis du Conseil scientifique. Par deux fois nous avons posé cette question au sein du Comité de gestion de crise à la Coordination sanitaire et la réponse a été limpide. Elle n'est pas opposée à la réouverture des mosquées à la condition que les mesures barrières soient respectées. À ce titre, le sous-comité sensibilisation a tenu plusieurs rencontres avec les autorités religieuses et particulièrement le Conseil supérieur des affaires islamiques, d'abord sur le respect des mesures barrières le jour de vendredi."

"Malgré tous les efforts qui ont été faits par les uns et les autres, chaque vendredi nous constatons que ces mesures barrières ne sont pas respectées. Étant convaincus que la réouverture des petites mosquées pour les cinq prières quotidiennes va accroître le risque de propagation si jamais un malade vient prier dans cette mosquée, on a connu cette situation, ce risque était trop élevé pour le moment pour décider de réouvrir ces petites mosquées. Mais chaque semaine nous réévaluons la situation et si nous sommes convaincus que des restrictions peuvent être levées sans mettre en cause ou en danger la sécurité sanitaire de nos compatriotes, une telle décision sera prise dans ce sens."

Un député s'est interrogé lundi à l'Assemblée nationale sur l'opportunité de fermer les petites mosquées face au non-respect des mesures barrières.D'après le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "lors des prières de vendredi, dans 99% des cas, ni le port de masque ni la distanciation ne sont respectés, et ce, nulle part.""Peut être je crois qu'il y a une seule mosquée où des efforts sont faits dans ce sens là. Mais globalement, les fidèles qui font le déplacement de ces mosquées le jour de vendredi, c'est comme les jours ordinaires. La grande majorité ne porte pas de masques et il n'y a pas de distanciation sociale", relève le ministre.