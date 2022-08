Tchad : mouvement de colère à N'Djamena après des nouveaux conflits meurtriers

Le regain de violences en province suscite la colère des tchadiens. À N'Djamena, les ressortissants du département de la Kabbia, après une rencontre de concertation, ont organisé en fin d'après-midi une marche pacifique pour protester contre les tueries dans leur localité. Ils dénoncent notamment l'inaction des autorités.



"Une insuffisance constatée dans la riposte"



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby déclare avoir suivi personnellement les réponses apportées par les autorités administratives sur le terrain. "Je suis conscient de l’insuffisance constatée dans la riposte à ces déchaînements de violences", admet-il.



L'opinion publique exprime sa colère et son indignation, notamment à travers les réseaux sociaux. La période de transition a été meurtrière en terme de conflits dans le pays, sans réelles solutions.



Mahamat Idriss Deby dit avoir instruit le premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires au retour au calme et à rendre justice avec toute la rigueur de la loi. Pour lui, "le gouvernement doit prendre ses responsabilités afin d’assurer la cohabitation pacifique entre tous les tchadiens".



Le premier ministre convoque une réunion restreinte



Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a tenu ce 10 août une concertation restreinte sur la résolution des conflits intercommunautaires, informe la Primature.



La rencontre a regroupé les ministres de la Communication, porte parole du gouvernement, de la Justice, de l'Administration du territoire, le directeur général de la Gendarmerie et le conseiller à la défense et à la sécurité du premier ministre.



Le Tchad est touché ces derniers jours par un regain de conflits intercommunautaires en province, suscitant la colère de l'opinion publique qui déplore l'incapacité des autorités à résoudre cette situation.