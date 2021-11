Tchad : mouvement de colère d’étudiants à Laï

Les étudiants de l'Institut national des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaire de Laï réclament la reprise des cours. Ceci à travers une marche pacifique organisée ce lundi 8 novembre 2021 à Laï. Pour rappel, c'est suite à la grève illimitée de leurs enseignants revendiquant les salaires, primes de recherche, frais de transport et autres.



Selon les manifestants, cette marche est un avertissement. Un délai de 48h est accordé aux autorités provinciales et l'administration dudit institut pour trouver une solution à leurs enseignants. Au cas contraire, il n’y aura pas de cours dans les établissements publics et privés de la commune de Laï.