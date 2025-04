Tchad : mutinerie à la prison de Mongo, le délégué général du gouvernement blessé

Une vive tension a secoué la ville de Mongo, chef-lieu de la province du Guera, dans la nuit du vendredi 19 avril 2025, suite à une mutinerie survenue à la maison d’arrêt locale. Selon les premières informations recueillies, des détenus se sont évadés aux alentours de 22 heures, a appris Alwihda Info, de source policière.



L’incident a rapidement dégénéré lorsque certains prisonniers auraient réussi à se procurer des armes, obligeant les forces de défense et de sécurité à intervenir, précise Nouvelles.Td. Au cours de l’opération, plusieurs personnes ont été blessées, dont le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, atteint par balle.



L’un de ses gardes du corps figure également parmi les blessés. Face à la gravité de sa blessure, le délégué général a été transféré d'urgence vers N’Djamena pour y recevoir des soins médicaux appropriés, ajoute Nouvelles.td. Selon Tribunes Echos qui évoque un premier bilan de quatre morts, le ministre de la Sécurité publique et le chef d’état-major général des Armées sont en route vers Mongo.



Les circonstances exactes de l’évasion et le nombre de fugitifs ne sont pas encore clairement établis. Une communication officielle des autorités compétentes est attendue dans les heures à venir afin de faire la lumière sur cette affaire.



Cet incident met en évidence les défis persistants en matière de sécurité pénitentiaire et relance le débat sur les conditions de détention et le renforcement du dispositif de surveillance dans les établissements carcéraux du pays. L’enquête suit son cours et les forces de l’ordre poursuivent les recherches pour retrouver les évadés.