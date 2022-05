Tchad : "ne remplacez pas le drapeau de la France par celui de la Russie", Succes Masra s'explique

"Le drapeau représente une nation (...) ne pas faire aux autres ce qu'on n'accepterait pas". Masra estime qu'il ne faut pas faire d'amalgame : "Moi, tchadien, je n'accepterai jamais que le drapeau du Tchad soit brulé. (...) Ne rabaissez pas le drapeau d'un autre peuple".



"Ne remplacez pas le drapeau de la France par le drapeau de la Russie. Élevez le drapeau du Tchad (...) Vous n'avez pas besoin de le remplacer par le drapeau d'un autre pays. Il n'y a pas de sentiments, ne mettez pas les hormones là-dedans. La Russie demandera ses intérêts en Afrique, la Chine, les États-Unis demanderont leurs intérêts en Afrique", a estimé Succes Masra.



À ses yeux, "on peut être en désaccord sans être désagréable. Chaque partenaire qui viendra en Afrique défendra son intérêt".



"L'Africain du 21ème siècle qui remplace le drapeau d'un pays et le remplace par le drapeau d'un autre pays n'a rien compris. Vous goûtez la cellule de la prison pour rester dans la prison. Vous êtes toujours un prisonnier", a dit Succes Masra.



Et de conclure : "identifier un adversaire extérieur c'est le chemin de la facilité. La première responsabilité de la situation de l'Afrique, c'est nous les africains".