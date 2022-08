Tchad : niveau de sécurité maximal dans tout le pays pour le dialogue national (autorités)

"Le dialogue national inclusif, par sa taille et ses enjeux, constitue, lui aussi, un défi majeur sur le plan sécuritaire. Un plan de sécurité en réponse à ce pari a été peaufiné et présenté par le ministre en charge de la sécurité, prévoyant le relèvement du niveau de coordination de sécurité à N’Djamena comme dans les provinces", indique la Présidence.



« Rien ne doit entacher la tenue effective de ce grand rendez-vous ni perturber la quiétude des participants », affirme Mahamat Idriss Deby. Il insiste notamment sur les conditions d’accueil, de sécurité et de participation des politico-militaires aux assises, conformément aux closes de l’accord de paix de Doha.



"Tous les services de sécurité sont appelés à mettre en synergie leurs actions afin d’assurer le maximum de sécurité sur l’ensemble du pays en misant sur les ressources humaines et matérielles. Cela implique également la sécurité aux frontières dont une situation a été dressée au cours de la réunion par le chef d’état-major général des armées", selon la Présidence.