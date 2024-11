Tchad : nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique

Par décret No 1491/PR/PM/MENPC/2024 du 14 novembre 2024, Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique.



DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION

Directeur Général : M. MAHAMAT TAHIR ZENE, nouveau poste

Directrice Générale Adjointe : Mme FATIME ABDALLAH WOLE, nouveau poste ;



Direction des ressources humaines :

Directrice : Mme SAFIA OUANGBI en remplacement de M. ASSIL DOKMBA KOSSO

Directeur Adjoint : M. BRAHIM HAROUN AHMAT, en remplacement de Mme ZARA ADOUM

Direction de la Formation Initiale et Continue :

Directeur : M. MAHAMAT ALI GAMAR, en remplacement de Mme ROYOUMTA MADINGUE, appelée à d’autres fonctions



Direction Nationale des Examens et Concours :

Directrice : Mme SOUHAïDA HAMID, maintenue

Directeur Adjoint : M. MOUSTAPHA MAHAMAT HASSAN en remplacement de M. DJEDANEM BANG



DIRECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS, DES APPRENTISSAGES ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Directrice Générale : Mme ROYOUMTA MADINGUE, poste vacant

Directeur Général Adjoint : M. HASSAN AHMAT TAHA, nouveau poste



Direction du Pré -Primaire et de l’Enseignement Fondamental 1

Directeur : M. DJIMASBEI GAOU en remplacement de M. LATOUVAÏSSOU VAÏNO



Direction de l’Enseignement Fondamental 2:

Directrice : Mme HADJE DOCHI YOUSSOUF SEID, maintenue



Direction de l’Enseignement Secondaire Général :

Directeur : M. ALLARABAYE MBAIGOTO en remplacement de M. SERRYA TELLY MATHIEU



Direction de l’Enseignement Secondaire Technique et des Technologies

Directeur : M. OUSMAN ABAKAR KORI en remplacement de M. VAIBRA NICOLAS appelée à d’autres fonctions



Direction des Évaluations des Enseignements et des Apprentissages

Directeur : M. IBRAHIM BABA en remplacement de M. LOL ALI CHOUA appelée à d’autres fonctions



Direction de l’Enseignement privé :

Directeur : M. OUSMAN ABAKAR en remplacement de Mme MANDAH RAHAMA



Direction de la Promotion Civique :

Directeur : M. IDRISS RAMADAN ERDEBOU, poste vacant



DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION, DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

Directeur Général : M. MAHAMAT TAHIRO DABOU, maintenu

Directeur Général Adjoint : M. ALI ABDOULAYE MAHAMAT, nouveau poste



Direction des Projets Éducation :

Directeur : M. CHARFADINE ISSA ISSAKHA en remplacement de M. RIMADJIBAYE NADJINANGAR,



Direction de la Planification, de l’Analyse et de la Carte Scolaire

Directrice : Mme ZENEBA BORGO HASSAN, maintenue



Direction des Ressources Matérielles et Financières :

Directeur : M. HISSEIN SOULEYMAN ATIM en remplacement de M. BETOUDJI NGARMADE NARCISSE



Direction de l’Alimentation , de la Nutrition, de la Santé Scolaire et des Actions d’Urgence:

Directeur : M. HAMID SALEH ONIGUE, nouveau poste



DIRECTION GENERALE DU DÉVELOPPEMENT DU BILINGUISME, DE L’ALPHABÉTISATION, DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, DE l’EDUCATION INCLUSIVE ET NON FORMELLE

Directeur Général : M. MBOURING MBAH CELESTIN, nouveau poste

Directeur Général Adjoint : M. ABDELSADICK MAHAMAT ISSA, nouveau poste



Direction du Développement du Bilinguisme

Directrice : Mme AMALKHER BOURMA ABDISSI, maintenue



Direction de l’Alphabetisation, et de la Promotion des Langues Nationales

Directeur : ISSA GOLO LAZAR, maintenu



Directeur de l’Education Inclusive et Non Formelle :

Directrice : Mme NAIMA MOUSSA ABDELMOUTI, nouveau poste



Direction du Développement de l’Education des Filles et de la Promotion du Genre

Directrice : Mme FATIME GATIBE, maintenue