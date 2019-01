Tchad : nomination d'un chef de canton dans le Hadjar Lamis

Le décret n° 47 du 16 janvier 2019 porte nomination de Mahamat DJibrine Nimir en tant que chef de canton Assalé II, département Dagana, province du Hadjar Lamis.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers. Il bénéficie d'allocations mensuelles conformément aux décret n° 628 et n° 629 du 15 septembre 2016.