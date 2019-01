Tchad : nomination d'un nouvel Ambassadeur en Chine

Maitiné Djoumbé est nommé le 15 janvier 2019 au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République populaire de Chine, avec résidence à Pékin, au terme du décret n°43. Il remplace Ahmet Sougui qui a été rappelé par un décret du même jour.



Le nouvel ambassadeur bénéficiera de tous les droits prévus par le décret du 23 avril 2012.



Maitiné Djoumbé a précédemment occupé les postes d'Ambassadeur du Tchad aux USA et en Centrafrique. Il a également été ministre des Mines et de la Géologie en 2010.