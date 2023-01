Tchad : nomination de 20 conseillers techniques à la Primature

Les Conseillers Techniques auront pour mission d'apporter un soutien technique au Premier Ministre et de conseiller sur les politiques publiques. Leur objectif sera de contribuer au développement du pays et à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour assurer la transition pacifique vers une démocratie stable.



Les noms des personnalités nommées à chaque poste sont les suivants :



Conseiller aux Affaires Étrangères, aux Tchadiens de l'étranger et à la Coopération internationale : Monsieur ABDELSALAM ALI SEID

Conseillère à l'Agriculture et à l'Élevage : Modaome MERKADJIM Julienne

Conseiller à l'Enseignement Supérieur, à la Recherche et à l'Innovation : Dr HAMID KESSELY

Conseiller aux Télécommunications et à l'Économie numérique : Monsieur ABDELAZIZ MAHAMAT ALI

Conseiller aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains : Monsieur GUIBOLO FANGA Mathieu

Conseiller à l'Administration du Territoire, à la Décentralisation et à la Bonne Gouvernance : Dr Eugène LEYOTHA

Conseiller à la Défense nationale, Sécurité et Coopération militaire : Colonel KOUTIBARA AHMAT LEO

Conseillère à l'Économie, au Budget et au Commerce : Modaome REMADIJI Christelle

Conseiller à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique : Monsieur PATALET Aaron

Conseiller à la Communication et aux Médias : Monsieur Martin INOUA DOULGUET

Conseiller aux Hydrocarbures, à l'Énergie et aux Mines : Dr ALHADJ HAMIT ELIMI ALI MOUTAYE

Conseillère au Genre et à la Solidarité Nationale : Madame FIAMANOU LAWANE