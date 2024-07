Tchad : nomination de 30 conseillers à la Médiature de la République (décrets)

Par Décret N°0078/PR/2024 du 15 juillet 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Chargés de Mission du Médiateur de la République. Il s'agit de :



1. M. OUMAR IBNI DAOUD DAOUNI;

2. OUMAR ALHADJ OUSMAN;

3. Gal YOUSSOUF GOUKOUNI

4. M. ALI ABDERAMANE HAGGAR;

5. M. ABDOULAYE SOULEYMANE ;

6. M. ALLAMINE HIDJAZI FAZARI;

7. M. HAMIT KESSELEY BOURKOU;

8. Mme LOUISE DJIMTOLABAYE;

9. Mme DANODJI ROBERTINE;

10. M. MAHAMAT BARH BECHIR KINDJI;

11. M. MAHAMAT MOCTAR ALI;

12. M. MBAIREMTAR PROSPER;

13. M. ADAM FADOUL TAHER;

14 YAYA AHMAT WANDJAI ;

15. M. AZALO HAMIDE BATIL.



Par Décret N°0077/PR/2024 du 15 juillet 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Techniques du Médiateur de la République. Il s'agit de :



● Conseiller aux Affaires Diplomatiques : M. ABDELSALAM ALI SEID;

● Conseiller à la Coopération internationale : M. DJIBRINE MOUSSA MAHAMAT ;

● Conseiller à la Défense nationale : LCL GALI ALAOUNA FAISALA;

● Conseiller à la Sécurité et à la Coopération militaire : M. MAHAMAT BECHIR CHERIF DAOUSSA ;

● Conseiller aux Affaires Juridiques, Administratives et Droits Humains : Me OLIVIER GOUARA;

● Conseiller aux Affaires Économiques, Financières et Budgetaires: M. NADJINGAR TIDJEBAYE;

● Conseiller aux Affaires Culturelles, à la Jeunesse et aux Sports : M. DEMANGASSOU KADIR II;

● Conseiller à l'Education: M. PATALÉ AARON;

● Conseiller à l'Emploi et à la Formation professionnelle : M. SCHELZABE GONG-NON MOUNDOU;

● Conseillère à la Femme et à l'Action sociale: Mme NOH AMI KONÉ;

● Conseiller aux Infrastructures : M. ABAKAR MOUSSA HAROUN ;

● Conseiller à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat : M. FELIX JEBKI LINET;

● Conseillère au Développement Rural : Dr. NODJIMADJI RIRABÉ;

● Conseiller l'Environnement et au Développement durable : M. SANDA BAKARY;

● Conseiller aux Télécommunications et à l'économie numérique : M. BENINGA DEOURO FRANCIS.