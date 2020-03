TCHAD Tchad : nomination de 357 magistrats dans des juridictions

Par Info Alwihda - 17 Mars 2020







COUR D'APPEL DE N'DJAMENA : CONSEILLERS : - DJIMRABAYE BOURNGAR - KOLDIMADJI MIRARI - HAMZA BOUKAR ABDOUL - LOKOULDE MOïTA DJIDALNA - MBAïNODJI JEROME - HASSANE YACOUB - ROTTA DINGAMADJI CARLOS - ALI ABDOULAYE IBRAHIM PARQUET GENERAL DE N’DJAMENA 4 ème SUBSTITUT GENERAL : MAINEAL NOUDJIOUNOUM ARLETTE 5 ème SUBSTITUT GENERAL : AHMAT SALEH MOUSSA TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA JUGES AU SIEGE : - MOUSTAPHA ALI ADOUMAYE - IDRISS SAADOU OUSMANE - RONEL GRACE NDOH - BEALOUM MILETAL NEKEMADJI - MUSTAPHA ABDERAMAN AHMAT - AHMAT DJAME HAMID - NADIA ABAKAR SALEH - NGARADJI DJIMRABEYE PATRICK - ISMAIL HACHIM SININE - YANKEMADJE IRENE - SENOUSSI MAHAMAT SENOUSSI - MASRABAYE NGARINTO - MOUMASSOU DJOUFOULSOU - BACHAR AHMAT MAHMOUD - ATTEIB HASSAN BORGO - Mme ALLAHISSEM EUPHRASIE - RINGAR DINGAMNAYAL - YOUSSOUF BARADINE YOUSSOUF - FATIMÉ ARDJOUN ZIBEROU - GALI SAKOU ALI - NODJITEBAYE DJIGUE - MEMADJI CARINE - MAHAMAT AMINE ABDELMADJID - ABDELAZIZ HARINE CABINETS D’INSTRUCTION 2 ème CABINET : DAOUD HASSAN ABDALLAH 3 ème CABINET : MAHAMAT SEFADINE ANNOUR 4 ème CABINET : NGARDJIMRI BETOLNGAR 5 ème CABINET : DJOUMA MAHAMADEN ALI OBEY 6 ème CABINET : MASRA JONATHAN PARQUET D’INSTANCE DE N’DJAMENA 10 ème SUBSTITUT : ALLARESSEM MADJINADE TRIBUNAL DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE N'DJAMENA : JUGE SUPPLEANT : Mme PERSIDE GUELMINE TRIBUNAL DE COMMERCE DE N'DJAMENA : JUGES SUPPLEANTS : - NDOLOUM CASIMIR - DJIMBAYE NARCISSE - BYAKZAHBO ANDRE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAKORY JUGES AU SIEGE : - ABDEL-RAHAMANE YACOUB BRAHIM - AHMAT MAHAMAT SOULEYMANE - DOUMLAH MARSOU SIDOINE - MAHAMAT SALEH KHALIL ALIO PARQUET D’INSTANCE DE MASSAKORY PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : BICHARA ABDALLAH SUBSTITUT : BADOUR ADAM ABDELRAHIM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOKORO PRESIDENT : ATTEIB MAHAMAT ABAKAR JUGES AU SIEGE : - AMADOU ISSA ABBA - ELHADJI HISSEINI ELHADJ ADOUM - MOUENGAR ELIAS JUGE D’INSTRUCTION : OUMAR BRAHIM MOUSTAPHA PARQUET D’INSTANCE DE BOKORO PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : DJAMAL SYLVESTRE LAOUNDJI SUBSTITUT : TAHA OUMAR MAHAMOUD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAO JUGES AU SIEGE : - BECHIR AHMAT MAHAMAT - DJAME DJIBRIL NAZAL - NDILBE FLORIS YALDE - MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS JUGE D’INSTRUCTION : WASSOU APPOLINAIRE PARQUET D’INSTANCE DE MAO PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : IDRISS IBET IBRAHIM SUBSTITUT : DJIMET ALI HASSABALLAH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOL PRESIDENT : MAHAMAT ADOUM DABOLONG JUGES AU SIEGE : - AMINE MAHAMAT - NANTELSEM NARCISSE - HAMAT DAOUD - FAROUCK ADAM DJARAM PARQUET D'INSTANCE DE BOL SUBSTITUT : BREME YAYA BREME TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR JUGES AU SIEGE : - ABDASSAMAD SOSSAL BADOUR - Mme LONODJI OBED PARQUET D’INSTANCE DE BONGOR PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : HISSEIN BARKAï 2èmeSUBSTITUT : FAHAD MOUSSA MACKAYE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BONGOR PRESIDENT : FASSIA EMILE JUGE SUPPLEANT : NERAMBAYE NDOUBAMIAN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PALA PRESIDENT : BOUPABE CELESTIN THEODORE JUGES AU SIEGE : - MAHAMAT TAHIR AMLASS - OUSMAN MAHAMAT MOUHADJIR - BANDJIM ERIC PARQUET D’INSTANCE DE PALA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MAHAMAT TAHIR MOUSSA SUBSTITUT : OUSMANE YOUSSOUF OUMAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FIANGA PRESIDENT : NGARKORAL NOUBATA JUGES AU SIEGE : - YAMADJI TANGUY GONDE - ABDEL HAMID ABDOULAYE ISSAKHA JUGE D’INSTRUCTION : ZADADINE ADOUM PARQUET D’INSTANCE DE FIANGA : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : KHALIL HOMEDA KORI SUBSTITUT : ABDELKERIM ABDELWAHID IBRAHIM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO PRESIDENT : PAKOU TCHOUING JUGES AU SIEGE : -MAHAMAT BIRKÉ DOUD -ADOUM YACOUB ABDELRASSOUL JUGE D’INSTRUCTION : KEMNEY DELIM BONAVENTURE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MANDELIA PRESIDENT : ALKHALI BOULOULA JUGES AU SIEGE : - SALEH MOUSSA ARAMA - NASSOUR AHMAT YOUSSOUF - IDRISS MAHAMAT IDRISS JUGE D’INSTRUCTION : MAHAMAT AMINE HISSEIN MAHAMAT PARQUET D’INSTANCE DE MANDELIA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : PINABEYE BAWOYE MAYOUM MATHIAS SUBSTITUT : YOUSSOUF HASSAN HAMID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOURBALI PRESIDENT : GOSSADOUM MBAïDOLOUM JUGES AU SIEGE : - ABAKAR ADOUM DJOUMA - AHMAT ADAM SEID - NIMANE NICOLAS JUGE D’INSTRUCTION : NDORYAM EMMANUEL PARQUET D’INSTANCE DE DOURBALI : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : SAAD ANNOUR IBRAHIM SUBSTITUT : NOUBARABAYE DJIMAKO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAGUET PRESIDENT : ABBA DJIDDA MAHAMAT ABBA DJIDDA JUGES AU SIEGE : - MAOUALNODJI MBAIHAREBEYE FREDERIC - RAMADAN MAHAMAT AHMAT DJY - SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF JUGE D’INSTRUCTION : ON-GUIBA FIDELE PARQUET D’INSTANCE DE MASSAGUET PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ABDELKERIM IBRAHIM BARAKA SUBSTITUT : ABAKAR SABOUN ADJADJ COUR D’APPEL DE MOUNDOU CONSEILLERS : - ABDERAMAN PATCHA - MOUNZIR ALCHAZALI SALEH Au terme du de décret n° 209 du 17 mars 2020, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions ci-après :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUNDOU JUGES AU SIEGE : - MBAïARGOM EDMOND - ADA-GAROUA ZOUMAI MIREILLE - SOULEYMAN ABDOULAYE HAMID - ABIA TCHANG PINA - ADOUM TCHOROMA MATALAMMA - AWAT YACOUB AWAT - NDIAMBAYE YOKARA PARQUET D’INSTANCE DE MOUNDOU 2ème SUBSTITUT : BABIKIR SALEH ABOUNA TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE MOUNDOU JUGE SUPPLEANT : Mme ADAMA RAMOU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOUNDOU JUGES SUPPLEANTS : - ALHADJ ISSA DJIDDA - HASSABALLAH ZAKARIA BAKHIT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOBA PRESIDENT : DOL OUSMANE ADDAH JUGES AU SIEGE : - ABDEL-RAZAK ADAM ZAKARIA - NASSARADINE ISSA MOUSSA - DANZABE WIGNE JUGE D’INSTRUCTION : ADOUM MOUSTAPHA MAÏTCHARI PARQUET D’INSTANCE DE DOBA SUBSTITUT : MADOU ADAM MAHAMAT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEBEDJIA PRESIDENT : YOUSSOUF DAOUD KHERDJA JUGES AU SIEGE : - NGUETIGAL JEAN PAUL - ACHEIKH ATTEIB ADELILYAYA - AHMAT MAHAMAT AHMAT MIKAïL JUGE D’INSTRUCTION : SONDHEU MOUGNAN PARQUET D’INSTANCE DE BEBEDJIA : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MAHAMAT ALI OUMAR SUBSTITUT : ALI MOUSSA OUMAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GORÉ PRESIDENT : TAYAMOKO DJIMTENGAYE JUGES AU SIEGE : -MAHAMAT ADAM ISSAKHA - ABAKAR DJIDDA MAHAMAT - MAMADJI MBAïNANG JUGE D’INSTRUCTION : MADJIADOUM ALLAH ASRA PARQUET D’INSTANCE DE GORÉ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : YAYA ISSA ANGRIMI SUBSTITUT : PIERRE KOGA MARANDI TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBAïBOKOUM PRESIDENT : TCHADMADJINGAR NESTOR JUGE DINSTRUCTION : MAHAMAT AHMAT MOUSSA PARQUET DINSTANCE DE MBAïBOKOUM PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ALI NDOR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAÏ JUGES AU SIEGE : - ABDOULAYE ADOUM IBRAHIM - MBAïGOLMEM FREDERIC - ABDOULAYE ISSA MAHAMAT JUGE D’INSTRUCTION : MOUSTAPHA DJEMADJI PARQUET D’INSTANCE DE LAï SUBSTITUT : ABDERAMAN HAMID ABAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KELO PRESIDENT : DIDJENA NGARNDOGO JUGES AU SIEGE : -HASSIB MATAR BABIKIR -NASSARADINE ADOUM MAHAMAT -OUSMANE ADOUM MOUSSA JUGE D’INSTRUCTION : GALYA DOGO HASSABALLAH PARQUET D’INSTANCE DE KELO PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : HISSEIN SALEH ARABI SUBSTITUT : MAHAMAT AL AMINE BOURMA COUR D’APPEL DE SARH CONSEILLERS : - MAHAMAT ADAMOU - AHMAT IBRAHIM SALEH - KHALIFA ADAMOU BOUBAKARY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARH PRESIDENT : SEÏDOU EDOUARD AZINA JUGES AU SIEGE : - YOUSSOUF MOUSSA SAMBO - YACOUB ABAKAR ADAM - IDRISS ZIDA MAHAMAT - ALLANDIGUIM BENEDICTE - HAMZA ABDELKADRE AHMAT - AHMAT MAHAMAT HAMBA PARQUET D’INSTANCE DE SARH 1er SUBSTITUT : MAHAMAT ABDOULAYE RADOUANE 2ème SUBSTITUT : RONEL MONODJIM REGINA TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARH JUGE SUPPLEANT : DJEKOïDJIM ASKEMNGAR NICO TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE PRESIDENT : MBAISIKEMBA MBAIGANGNON JUGE SUPPLEANT : NANBE RIARAI ERIC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUMRA PRESIDENT : DOUMDE ERIC MBAÏKOSSET JUGES AU SIEGE : - BEKSEL NA-ASNGAR - ABOUBAKAR MAHAMAT SALEH - ABOUBAKAR ABDELMADJID IBET ADAM JUGE D’INSTRUCTION: NGUINAMBAYE MBAïDOUBOUTAR PARQUET D’INSTANCE DE KOUMRA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ABDERAMAN MOUSSA OUMAR SUBSTITUT : SAADADINE OUMAR YOUSSOUF TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KYABE JUGES AU SIEGE : - OUMAR MAHAMOUD TAHIR - KAGUENANG FELIX - MARKHANI MAHAMAT MARKHANI JUGE D’INSTRUCTION : DJALANGTA MODESTINE MBANG PARQUET D’INSTANCE DE KYABE SUBSTITUT : MAHAMAT ALI BOURMA DIMA TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOïSSALA JUGES AU SIEGE : - GANG-NATHAN DIDIER - OUSMANE HASSAN ABAKAR - MAKINE MAHAMAT SALEH JUGE D’INSTRUCTION : SOUMAïNE YOUSSOUF ANNOUR YOUSSOUF PARQUET D’INSTANCE DE MOïSSALA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ADONDO CHARLES NEMY SUBSTITUT : MAHAMAT OUMAR AHMAT COUR D'APPEL D'ABECHE CONSEILLERS : - MAHAMAT MAHMOUDI - BAïZABE TAO - NOUR ADAM DJEROU - DAROUM NGOUYO ALLADOUM - TOUGUE ADENZOU - YOUSSOUF ALI SEBIL - ASRA HONORE SAMDOR - ABDALLAH AHMAT KINDJI TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABECHE JUGES AU SIEGE : - DJONFABE DIHOULNE ALEXIS - MAHAMAT FARISS - SOULEYMANE ABAKAR DJIDDA - HASSAN MAHAMAT ABDOULAYE - DJIBRINE KALLIYA PARQUET D’INSTANCE D’ABECHE 2ème SUBSTITUT : MAHAMAT ABDERAMANE OUMAR TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABECHE : PRESIDENT : MAHAMOUD MAHAMAT HASSABANABI JUGE SUPPLEANT : ABDERAMANE IMAM MOUSTAPHA TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE PRESIDENT : HASSABALLAH ABDOULAYE AKHYL JUGES AU SIEGE : - AHMAT MAHAMAT ADAM - HASSAN HADJARO AHMAT JUGE D’INSTRUCTION : SONE ABRAHAM PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE SUBSTITUT : ALI HAROUN ADOUM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA JUGES AU SIEGE : - ABDEL-SABOUR ABDOULAYE AYA - DJERINGA MBAïHOREMEM - ISSAKHA SABIR JUGE D’INSTRUCTION : MBAÏRE KOUMANODJI ELIAZAR

PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MOUSSA ALI MOKORI SUBSTITUT : ADAM IBRAHIM ADAM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’IRIBA JUGES AU SIEGE : - AHMAT MAHAMAT SALEH BILAL - ALI IBRAHIM BAKHALANI - MAHAMAT ABDELKERIM HAMAD JUGE D’INSTRUCTION : MOUHEUBA ANTONY PARQUET D’INSTANCE D’IRIBA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : SIDICK ABDALLAH IBRAHIM SUBSTITUT : HAMZA ISSA SALEH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOZ-BEïDA JUGES AU SIEGE : - IBRAHIM DAOUD KOURDA - HASSAN TIDJANI HASSAN AHMAT - DJIMADOUMNODJI GERMAIN JUGE D’INSTRUCTION : ALLAOUTENGAR MARC PARQUET D’INSTANCE DE GOZ BEïDA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : OUMAR HELOUA SUBSTITUT : HASSAN IBRAHIM MAHAMAT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRÉ PRESIDENT : SAMIR ABDERAMAN ISMAEL JUGES AU SIEGE : - AHMAT MAHAMAT TARBO - ALLAYAM DJIMADJIRA - SALEH HASSAN SALEH JUGE D’INSTRUCTION : ADIGADIZI MOïSE ADABAKO PARQUET D’INSTANCE D’ADRÉ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MAHADI HAMDAN ZOUROUGA SUBSTITUT : ALI MAHAMAT IDRISS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA JUGES AU SIEGE : - IDRISSA ADOUM CHENE DJIMÉ - KHALID ABDERAMANE SOULEYMANE - ISSA BREMÉ ABDELKERIM JUGE D’INSTRUCTION : HAMID OUMAR IDRISS PARQUET D’INSTANCE DE FAYA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AHMAT SOUMAÏNE CHIDIMI SUBSTITUT : MAHAMAT ACHAZALI SALEH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA PRESIDENT : ABDALLAH MAHAMAT GNERGNER JUGES AU SIEGE : - KHALID ACHEIKH HARBA - MAHAMAT TAHA ADOUM JUGE D'INSTRUCTION : OUMAR AL-DJAZOULI AL-ROUFAI PARQUET D’INSTANCE DE FADA SUBSTITUT : OUSMAN MAHAMAT SALEH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TINÉ PRESIDENT : BAKHIT ISMAEL DAOUD JUGES AU SIEGE : - ABDELBASSIT ABDERAMAN - IBRAHIM ADOUM IBRAHIM - MAHAMAT ZALBA OUMAR JUGE D’INSTRUCTION : BOUDINA DAVID PARQUET D’INSTANCE DE TINÉ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ABDERAMAN BICHARA HISSEIN SUBSTITUT : BECHIR DJIDDA ABDOULAYE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMDJARASS JUGES AU SIEGE : - MAHAMAT ZENE HAKI TIDJANI - HIDJAZI AHMAT ACYL - ANAZIR HASSAN ABDELAZIZ JUGE D’INSTRUCTION : DJASRABAYE GERARD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BARDAï PRESIDENT : AHMAT MAHAMAT CHOUEB JUGE D’INSTRUCTION : LEBRO JOSUE PARQUET D’INSTANCE DE BARDAï PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MAHAMAT DJIDDA BICHARA COUR D’APPEL DE MONGO CONSEILLERS: - MADJIBE BERNARD - SALEH ALI ABDERAMAN - ABDALLAH MAHAMAT ABAKAR - MAHAMAT ALI ADDEÏ - YAMTI REMI - KEBHIMBO PABAME JOSUE - NADJIOUTADE NADJIROM PARQUET GENERAL DE MONGO PROCUREUR GENERAL: OUMAR MAHAMAT KEDELLAYE SUBSTITUT GENERAL : HINLINA GUIDJINGA TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONGO JUGES AU SIEGE : - MODOKKO SIMEON - MINDA SOULOUKNA - HASSANE ABDOURAMANE AROUKAïS - ABDEL-MOUKARAM MAHAMAT YACOUB - MAHAMAT ISSA ADAKHOUS JUGE D’INSTRUCTION : DJOGODONGUE JOSEPH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BITKINE PRESIDENT : KOUANGAR TOUNDEM JUGES AU SIEGE : - ABDELWAHAB HAROUN ASSAWI - MOHAMMAD SALEH IBRAHIM AMIR JUGE D’INSTRUCTION : DJOïTANA INNOCENT PARQUET D’INSTANCE DE BITKINE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ADAM ABDOULAYE ADAM SUBSTITUT : ABDELAZIZ YOUSSOUF AHMAT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ATI PRESIDENT : RODOU HUBERT JUGES AU SIEGE : - IBRAHIM ADAM MERI - MASBEYE CLOTAIRE - MALICK ZAKARIA HAGGAR ISSA JUGE D’INSTRUCTION : KOYOUMTA MAHAMAT PARQUET D’INSTANCE D’ATI PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : MAHAMAT OURDI TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’OUM-HADJER PRESIDENT : FOUÏGANA NAïDINGAR GERARD JUGES AU SIEGE : - OULECH MAKI MAHADI - ALHABO ISMAEL ALHABO - AHMAT HISSEIN AHMAT PARQUET D’INSTANCE D’OUM HADJER PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : ALSENOUSSI ABOUBAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AM-TIMAN PRESIDENT : ABAKAR DJABIR ABAKAR JUGES AU SIEGE : - MIRAMARDE RIRANGAR - SALEH MOUSSA ALI - BRAHIM MAHAMAT JUGE D’INSTRUCTION : FAMAKENÉ ZAKARIAS PARQUET D’INSTANCE D’AMTIMAN SUBSTITUT : ABDELKERIM SENOUSSI MAHAMAT JUSTICES DE PAIX VILLE DE NDJAMENA : JUSTICE DE PAIX DU 1er ARRONDISSEMENT : ALLAMINE ALI ANNOUR JUGE SUPPLEANT : KOUEMBAYE MBAIOUGUEBE ANASTASIE JUSTICE DE PAIX DU 2ème ARRONDISSEMENT : ABDELMADJID ISMAEL JUGE SUPPLEANT : MBATIAL GOGTA CHRISTINE JUSTICE DE PAIX DU 3ème ARRONDISSEMENT : NDAMNODJI MBAIDOUBOUTAR JUGE SUPPLEANT : ALI MOUSTAPHA WAGNI JUSTICE DE PAIX DU 4ème ARRONDISSEMENT : ACHTA ISSA BOUKAR JUGE SUPPLEANT : IBRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF JUSTICE DE PAIX DU 5ème ARRONDISSEMENT : TE-IABE NAOURA JUGE SUPPLEANT : RAWAA ADDIKHERI ATTOM JUSTICE DE PAIX DU 6ème ARRONDISSEMENT : LADI DADINA JUGE SUPPLEANT : MISSIK DOUTOUM ABDERAMAN JUSTICE DE PAIX DU 7ème ARRONDISSEMENT : MAOUNDE NENODJI ELIANE

JUGE SUPPLEANT : NOURALCHAM MAHAMAT ZENE ABOUBAKAR JUSTICE DE PAIX DU 8ème ARRONDISSEMENT : OUMAR AWAD JUGE SUPPLEANT : MIGUEYAM ANICE JUSTICE DE PAIX DU 9ème ARRONDISSEMENT : Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE JUGE SUPPLEANT : MAHAMAT ADOUM MAHAMAT SOUGOULI JUSTICE DE PAIX DU 10ème ARRONDISSEMENT : DJAMAL WALDA ISSAKHA JUGE SUPPLEANT : MARIAM PASCALINE JUSTICE DE PAIX DE LAGON : ABDERAMAN BICHARA JUSTICE DE PAIX DE DONOMANGA : NELEMBAYE NAZAIRE JUSTICE DE PAIX DE BODO : OUMAR MASSAR ALSSENOUSSI JUSTICE DE PAIX DE BEBOTO : ALLADOUMADJI GABRIEL JUSTICE DE PAIX DE GUELENDENG : HASSAN ALLATCHI MAHAMAT JUSTICE DE PAIX DE MARO : OUTMANE MAHAMAT ABDELKERIM JUSTICE DE PAIX DE BINDER : YOUSSOUF SALEH ABDOULAYE JUSTICE DE PAIX DE GAGAL : MBAïNAïWALE GANWEY JUSTICE DE PAIX D’ABDI : MOUSSA ISSA ABDOULAYE JUSTICE DE PAIX DE KOUMOGO : DIONLAR NATHAN JUSTICE DE PAIX DE KOUNDOUL : ABDELKADRE ADOUM NANGTOÏNGAR JUSTICE DE PAIX DE GOUNOUGAYA : TAHIR MAHAMAT ADAM JUSTICE DE PAIX DE GUIDARI : DJIBRINE MAHAMAT HASSAN JUSTICE DE PAIX D’ABOUDEïA : IBRAHIM MAHAMAT AHMAT JUSTICE DE PAIX DE GOUNDI : IBRAHIM MIKAYIL IBRAHIM JUSTICE DE PAIX DE BEDJONDO : ISSA SOULEYMAN SENOUSSI JUSTICE DE PAIX DE BOUSSO : ADOUM HAMIT NOURI JUSTICE DE PAIX DE BAGASSOLA : MAHAMAT NOUR OUMAR IBERIS JUSTICE DE PAIX DE BEïNAMAR : DJIMTOBAYE BEASSOUM JUSTICE DE PAIX DE BENOYE : DJELASSEM ZACHARIE JUSTICE DE PAIX DE KRIM-KRIM : NAïBENÉ BEA JUSTICE DE PAIX DE LÉRÉ : NANDINGAR DAN-NGAR NGAR JUSTICE DE PAIX DE MANGALMÉ : DJERABE PAOLO SANABE JUSTICE DE PAIX DE MELFI : MAHAMAT ZENE ALI ANNOUR JUSTICE DE PAIX DE NDJAMENA-BOULALA : SALMAN MAKI SOSSAL JUSTICE DE PAIX DE BÉDAYA : ABOUBAKAR MAHAMAT HAMATA JUSTICE DE PAIX DE KALAïT : GAFABE WAGUING JUSTICE DE PAIX DE BÉRÉ : DJIDDA MOUSSA ADAM JUSTICE DE PAIX DE MANI : MAHAMAT ALI ABDERAMANE ISMAIL JUSTICE DE PAIX DE DANAMADJI : MAHAMAT ABDOULAYE AHMAT





