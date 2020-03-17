Tchad : nomination de 357 magistrats dans des juridictions

Illustration. © DR
Au terme du de décret n° 209 du 17 mars 2020, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions ci-après :
COUR D'APPEL DE N'DJAMENA :
CONSEILLERS :
- DJIMRABAYE BOURNGAR
- KOLDIMADJI MIRARI
- HAMZA BOUKAR ABDOUL
- LOKOULDE MOïTA DJIDALNA
- MBAïNODJI JEROME
- HASSANE YACOUB
- ROTTA DINGAMADJI CARLOS
- ALI ABDOULAYE IBRAHIM
PARQUET GENERAL DE N’DJAMENA
4 ème SUBSTITUT GENERAL :
MAINEAL NOUDJIOUNOUM ARLETTE
5 ème SUBSTITUT GENERAL :
AHMAT SALEH MOUSSA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
JUGES AU SIEGE :
- MOUSTAPHA ALI ADOUMAYE
- IDRISS SAADOU OUSMANE
- RONEL GRACE NDOH
- BEALOUM MILETAL NEKEMADJI
- MUSTAPHA ABDERAMAN AHMAT
- AHMAT DJAME HAMID
- NADIA ABAKAR SALEH
- NGARADJI DJIMRABEYE PATRICK
- ISMAIL HACHIM SININE
- YANKEMADJE IRENE
- SENOUSSI MAHAMAT SENOUSSI
- MASRABAYE NGARINTO
- MOUMASSOU DJOUFOULSOU
- BACHAR AHMAT MAHMOUD
- ATTEIB HASSAN BORGO
- Mme ALLAHISSEM EUPHRASIE
- RINGAR DINGAMNAYAL
- YOUSSOUF BARADINE YOUSSOUF
- FATIMÉ ARDJOUN ZIBEROU
- GALI SAKOU ALI
- NODJITEBAYE DJIGUE
- MEMADJI CARINE
- MAHAMAT AMINE ABDELMADJID
- ABDELAZIZ HARINE
CABINETS D’INSTRUCTION
2 ème CABINET :
DAOUD HASSAN ABDALLAH
3 ème CABINET :
MAHAMAT SEFADINE ANNOUR
4 ème CABINET : NGARDJIMRI BETOLNGAR
5 ème CABINET :
DJOUMA MAHAMADEN ALI OBEY
6 ème CABINET : MASRA JONATHAN
PARQUET D’INSTANCE DE N’DJAMENA
10 ème SUBSTITUT :
ALLARESSEM MADJINADE
TRIBUNAL DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE N'DJAMENA :
JUGE SUPPLEANT :
Mme PERSIDE GUELMINE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE N'DJAMENA :
JUGES SUPPLEANTS :
- NDOLOUM CASIMIR
- DJIMBAYE NARCISSE
- BYAKZAHBO ANDRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAKORY
JUGES AU SIEGE :
- ABDEL-RAHAMANE YACOUB BRAHIM
- AHMAT MAHAMAT SOULEYMANE
- DOUMLAH MARSOU SIDOINE
- MAHAMAT SALEH KHALIL ALIO
PARQUET D’INSTANCE DE MASSAKORY
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
BICHARA ABDALLAH
SUBSTITUT :
BADOUR ADAM ABDELRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOKORO
PRESIDENT :
ATTEIB MAHAMAT ABAKAR
JUGES AU SIEGE :
- AMADOU ISSA ABBA
- ELHADJI HISSEINI ELHADJ ADOUM
- MOUENGAR ELIAS
JUGE D’INSTRUCTION :
OUMAR BRAHIM MOUSTAPHA
PARQUET D’INSTANCE DE BOKORO
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
DJAMAL SYLVESTRE LAOUNDJI
SUBSTITUT : TAHA OUMAR MAHAMOUD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAO
JUGES AU SIEGE :
- BECHIR AHMAT MAHAMAT
- DJAME DJIBRIL NAZAL
- NDILBE FLORIS YALDE
- MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
JUGE D’INSTRUCTION :
WASSOU APPOLINAIRE
PARQUET D’INSTANCE DE MAO
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
IDRISS IBET IBRAHIM
SUBSTITUT : DJIMET ALI HASSABALLAH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOL
PRESIDENT :
MAHAMAT ADOUM DABOLONG
JUGES AU SIEGE :
- AMINE MAHAMAT
- NANTELSEM NARCISSE
- HAMAT DAOUD
- FAROUCK ADAM DJARAM
PARQUET D'INSTANCE DE BOL
SUBSTITUT : BREME YAYA BREME
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR
JUGES AU SIEGE :
- ABDASSAMAD SOSSAL BADOUR
- Mme LONODJI OBED
PARQUET D’INSTANCE DE BONGOR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
HISSEIN BARKAï
2èmeSUBSTITUT :
FAHAD MOUSSA MACKAYE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BONGOR
PRESIDENT : FASSIA EMILE
JUGE SUPPLEANT :
NERAMBAYE NDOUBAMIAN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PALA
PRESIDENT :
BOUPABE CELESTIN THEODORE
JUGES AU SIEGE :
- MAHAMAT TAHIR AMLASS
- OUSMAN MAHAMAT MOUHADJIR
- BANDJIM ERIC
PARQUET D’INSTANCE DE PALA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MAHAMAT TAHIR MOUSSA
SUBSTITUT :
OUSMANE YOUSSOUF OUMAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FIANGA
PRESIDENT :
NGARKORAL NOUBATA
JUGES AU SIEGE :
- YAMADJI TANGUY GONDE
- ABDEL HAMID ABDOULAYE ISSAKHA
JUGE D’INSTRUCTION :
ZADADINE ADOUM
PARQUET D’INSTANCE DE FIANGA :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
KHALIL HOMEDA KORI
SUBSTITUT :
ABDELKERIM ABDELWAHID IBRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO
PRESIDENT : PAKOU TCHOUING
JUGES AU SIEGE :
-MAHAMAT BIRKÉ DOUD
-ADOUM YACOUB ABDELRASSOUL
JUGE D’INSTRUCTION :
KEMNEY DELIM BONAVENTURE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MANDELIA
PRESIDENT :
ALKHALI BOULOULA
JUGES AU SIEGE :
- SALEH MOUSSA ARAMA
- NASSOUR AHMAT YOUSSOUF
- IDRISS MAHAMAT IDRISS
JUGE D’INSTRUCTION :
MAHAMAT AMINE HISSEIN MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE DE MANDELIA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
PINABEYE BAWOYE MAYOUM MATHIAS
SUBSTITUT :
YOUSSOUF HASSAN HAMID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOURBALI
PRESIDENT : GOSSADOUM MBAïDOLOUM
JUGES AU SIEGE :
- ABAKAR ADOUM DJOUMA
- AHMAT ADAM SEID
- NIMANE NICOLAS
JUGE D’INSTRUCTION :
NDORYAM EMMANUEL
PARQUET D’INSTANCE DE DOURBALI :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
SAAD ANNOUR IBRAHIM
SUBSTITUT : NOUBARABAYE DJIMAKO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAGUET
PRESIDENT:
ABBA DJIDDA MAHAMAT ABBA DJIDDA
JUGES AU SIEGE:
- MAOUALNODJI MBAIHAREBEYE FREDERIC
- RAMADAN MAHAMAT AHMAT DJY
- SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF
JUGE D’INSTRUCTION :
ON-GUIBA FIDELE
PARQUET D’INSTANCE DE MASSAGUET
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ABDELKERIM IBRAHIM BARAKA
SUBSTITUT : ABAKAR SABOUN ADJADJ
COUR D’APPEL DE MOUNDOU
CONSEILLERS :
- ABDERAMAN PATCHA
- MOUNZIR ALCHAZALI SALEH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUNDOU
JUGES AU SIEGE :
- MBAïARGOM EDMOND
- ADA-GAROUA ZOUMAI MIREILLE
- SOULEYMAN ABDOULAYE HAMID
- ABIA TCHANG PINA
- ADOUM TCHOROMA MATALAMMA
- AWAT YACOUB AWAT
- NDIAMBAYE YOKARA
PARQUET D’INSTANCE DE MOUNDOU
2ème SUBSTITUT :
BABIKIR SALEH ABOUNA
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE MOUNDOU
JUGE SUPPLEANT :
Mme ADAMA RAMOU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOUNDOU
JUGES SUPPLEANTS :
- ALHADJ ISSA DJIDDA
- HASSABALLAH ZAKARIA BAKHIT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOBA
PRESIDENT : DOL OUSMANE ADDAH
JUGES AU SIEGE :
- ABDEL-RAZAK ADAM ZAKARIA
- NASSARADINE ISSA MOUSSA
- DANZABE WIGNE
JUGE D’INSTRUCTION :
ADOUM MOUSTAPHA MAÏTCHARI
PARQUET D’INSTANCE DE DOBA
SUBSTITUT : MADOU ADAM MAHAMAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEBEDJIA
PRESIDENT :
YOUSSOUF DAOUD KHERDJA
JUGES AU SIEGE :
- NGUETIGAL JEAN PAUL
- ACHEIKH ATTEIB ADELILYAYA
- AHMAT MAHAMAT AHMAT MIKAïL
JUGE D’INSTRUCTION :
SONDHEU MOUGNAN
PARQUET D’INSTANCE DE BEBEDJIA :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MAHAMAT ALI OUMAR
SUBSTITUT : ALI MOUSSA OUMAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GORÉ
PRESIDENT : TAYAMOKO DJIMTENGAYE
JUGES AU SIEGE :
-MAHAMAT ADAM ISSAKHA
- ABAKAR DJIDDA MAHAMAT
- MAMADJI MBAïNANG
JUGE D’INSTRUCTION :
MADJIADOUM ALLAH ASRA
PARQUET D’INSTANCE DE GORÉ
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
YAYA ISSA ANGRIMI
SUBSTITUT : PIERRE KOGA MARANDI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBAïBOKOUM
PRESIDENT: TCHADMADJINGAR NESTOR
JUGE DINSTRUCTION :
MAHAMAT AHMAT MOUSSA
PARQUET DINSTANCE DE MBAïBOKOUM
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ALI NDOR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAÏ
JUGES AU SIEGE :
- ABDOULAYE ADOUM IBRAHIM
- MBAïGOLMEM FREDERIC
- ABDOULAYE ISSA MAHAMAT
JUGE D’INSTRUCTION :
MOUSTAPHA DJEMADJI
PARQUET D’INSTANCE DE LAï
SUBSTITUT :
ABDERAMAN HAMID ABAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KELO
PRESIDENT : DIDJENA NGARNDOGO
JUGES AU SIEGE :
-HASSIB MATAR BABIKIR
-NASSARADINE ADOUM MAHAMAT
-OUSMANE ADOUM MOUSSA
JUGE D’INSTRUCTION :
GALYA DOGO HASSABALLAH
PARQUET D’INSTANCE DE KELO
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
HISSEIN SALEH ARABI
SUBSTITUT :
MAHAMAT AL AMINE BOURMA
COUR D’APPEL DE SARH
CONSEILLERS :
- MAHAMAT ADAMOU
- AHMAT IBRAHIM SALEH
- KHALIFA ADAMOU BOUBAKARY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARH
PRESIDENT : SEÏDOU EDOUARD AZINA
JUGES AU SIEGE :
- YOUSSOUF MOUSSA SAMBO
- YACOUB ABAKAR ADAM
- IDRISS ZIDA MAHAMAT
- ALLANDIGUIM BENEDICTE
- HAMZA ABDELKADRE AHMAT
- AHMAT MAHAMAT HAMBA
PARQUET D’INSTANCE DE SARH
1er SUBSTITUT :
MAHAMAT ABDOULAYE RADOUANE
2ème SUBSTITUT :
RONEL MONODJIM REGINA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARH
JUGE SUPPLEANT :
DJEKOïDJIM ASKEMNGAR NICO
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
PRESIDENT :
MBAISIKEMBA MBAIGANGNON
JUGE SUPPLEANT :
NANBE RIARAI ERIC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUMRA
PRESIDENT :
DOUMDE ERIC MBAÏKOSSET
JUGES AU SIEGE :
- BEKSEL NA-ASNGAR
- ABOUBAKAR MAHAMAT SALEH
- ABOUBAKAR ABDELMADJID IBET ADAM
JUGE D’INSTRUCTION:
NGUINAMBAYE MBAïDOUBOUTAR
PARQUET D’INSTANCE DE KOUMRA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ABDERAMAN MOUSSA OUMAR
SUBSTITUT :
SAADADINE OUMAR YOUSSOUF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KYABE
JUGES AU SIEGE :
- OUMAR MAHAMOUD TAHIR
- KAGUENANG FELIX
- MARKHANI MAHAMAT MARKHANI
JUGE D’INSTRUCTION :
DJALANGTA MODESTINE MBANG
PARQUET D’INSTANCE DE KYABE
SUBSTITUT :
MAHAMAT ALI BOURMA DIMA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOïSSALA
JUGES AU SIEGE :
- GANG-NATHAN DIDIER
- OUSMANE HASSAN ABAKAR
- MAKINE MAHAMAT SALEH
JUGE D’INSTRUCTION :
SOUMAïNE YOUSSOUF ANNOUR YOUSSOUF
PARQUET D’INSTANCE DE MOïSSALA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ADONDO CHARLES NEMY
SUBSTITUT :
MAHAMAT OUMAR AHMAT
COUR D'APPEL D'ABECHE
CONSEILLERS :
- MAHAMAT MAHMOUDI
- BAïZABE TAO
- NOUR ADAM DJEROU
- DAROUM NGOUYO ALLADOUM
- TOUGUE ADENZOU
- YOUSSOUF ALI SEBIL
- ASRA HONORE SAMDOR
- ABDALLAH AHMAT KINDJI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABECHE
JUGES AU SIEGE :
- DJONFABE DIHOULNE ALEXIS
- MAHAMAT FARISS
- SOULEYMANE ABAKAR DJIDDA
- HASSAN MAHAMAT ABDOULAYE
- DJIBRINE KALLIYA
PARQUET D’INSTANCE D’ABECHE
2ème SUBSTITUT :
MAHAMAT ABDERAMANE OUMAR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABECHE :
PRESIDENT :
MAHAMOUD MAHAMAT HASSABANABI
JUGE SUPPLEANT :
ABDERAMANE IMAM MOUSTAPHA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE
PRESIDENT :
HASSABALLAH ABDOULAYE AKHYL
JUGES AU SIEGE :
- AHMAT MAHAMAT ADAM
- HASSAN HADJARO AHMAT
JUGE D’INSTRUCTION :
SONE ABRAHAM
PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE
SUBSTITUT : ALI HAROUN ADOUM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA
JUGES AU SIEGE :
- ABDEL-SABOUR ABDOULAYE AYA
- DJERINGA MBAïHOREMEM
- ISSAKHA SABIR
JUGE D’INSTRUCTION :
MBAÏRE KOUMANODJI ELIAZAR
PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MOUSSA ALI MOKORI
SUBSTITUT :
ADAM IBRAHIM ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’IRIBA
JUGES AU SIEGE :
- AHMAT MAHAMAT SALEH BILAL
- ALI IBRAHIM BAKHALANI
- MAHAMAT ABDELKERIM HAMAD
JUGE D’INSTRUCTION :
MOUHEUBA ANTONY
PARQUET D’INSTANCE D’IRIBA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
SIDICK ABDALLAH IBRAHIM
SUBSTITUT : HAMZA ISSA SALEH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOZ-BEïDA
JUGES AU SIEGE :
- IBRAHIM DAOUD KOURDA
- HASSAN TIDJANI HASSAN AHMAT
- DJIMADOUMNODJI GERMAIN
JUGE D’INSTRUCTION :
ALLAOUTENGAR MARC
PARQUET D’INSTANCE DE GOZ BEïDA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
OUMAR HELOUA
SUBSTITUT :
HASSAN IBRAHIM MAHAMAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRÉ
PRESIDENT : SAMIR ABDERAMAN ISMAEL
JUGES AU SIEGE :
- AHMAT MAHAMAT TARBO
- ALLAYAM DJIMADJIRA
- SALEH HASSAN SALEH
JUGE D’INSTRUCTION :
ADIGADIZI MOïSE ADABAKO
PARQUET D’INSTANCE D’ADRÉ
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MAHADI HAMDAN ZOUROUGA
SUBSTITUT : ALI MAHAMAT IDRISS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA
JUGES AU SIEGE :
- IDRISSA ADOUM CHENE DJIMÉ
- KHALID ABDERAMANE SOULEYMANE
- ISSA BREMÉ ABDELKERIM
JUGE D’INSTRUCTION :
HAMID OUMAR IDRISS
PARQUET D’INSTANCE DE FAYA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
AHMAT SOUMAÏNE CHIDIMI
SUBSTITUT : MAHAMAT ACHAZALI SALEH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA
PRESIDENT :
ABDALLAH MAHAMAT GNERGNER
JUGES AU SIEGE :
- KHALID ACHEIKH HARBA
- MAHAMAT TAHA ADOUM
JUGE D'INSTRUCTION :
OUMAR AL-DJAZOULI AL-ROUFAI
PARQUET D’INSTANCE DE FADA
SUBSTITUT : OUSMAN MAHAMAT SALEH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TINÉ
PRESIDENT : BAKHIT ISMAEL DAOUD
JUGES AU SIEGE :
- ABDELBASSIT ABDERAMAN
- IBRAHIM ADOUM IBRAHIM
- MAHAMAT ZALBA OUMAR
JUGE D’INSTRUCTION :
BOUDINA DAVID
PARQUET D’INSTANCE DE TINÉ
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ABDERAMAN BICHARA HISSEIN
SUBSTITUT :
BECHIR DJIDDA ABDOULAYE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMDJARASS
JUGES AU SIEGE :
- MAHAMAT ZENE HAKI TIDJANI
- HIDJAZI AHMAT ACYL
- ANAZIR HASSAN ABDELAZIZ
JUGE D’INSTRUCTION :
DJASRABAYE GERARD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BARDAï
PRESIDENT : AHMAT MAHAMAT CHOUEB
JUGE D’INSTRUCTION :
LEBRO JOSUE
PARQUET D’INSTANCE DE BARDAï
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MAHAMAT DJIDDA BICHARA
COUR D’APPEL DE MONGO
CONSEILLERS:
- MADJIBE BERNARD
- SALEH ALI ABDERAMAN
- ABDALLAH MAHAMAT ABAKAR
- MAHAMAT ALI ADDEÏ
- YAMTI REMI
- KEBHIMBO PABAME JOSUE
- NADJIOUTADE NADJIROM
PARQUET GENERAL DE MONGO
PROCUREUR GENERAL:
OUMAR MAHAMAT KEDELLAYE
SUBSTITUT GENERAL:
HINLINA GUIDJINGA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONGO
JUGES AU SIEGE :
- MODOKKO SIMEON
- MINDA SOULOUKNA
- HASSANE ABDOURAMANE AROUKAïS
- ABDEL-MOUKARAM MAHAMAT YACOUB
- MAHAMAT ISSA ADAKHOUS
JUGE D’INSTRUCTION :
DJOGODONGUE JOSEPH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BITKINE
PRESIDENT :
KOUANGAR TOUNDEM
JUGES AU SIEGE :
- ABDELWAHAB HAROUN ASSAWI
- MOHAMMAD SALEH IBRAHIM AMIR
JUGE D’INSTRUCTION :
DJOïTANA INNOCENT
PARQUET D’INSTANCE DE BITKINE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ADAM ABDOULAYE ADAM
SUBSTITUT :
ABDELAZIZ YOUSSOUF AHMAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ATI
PRESIDENT: RODOU HUBERT
JUGES AU SIEGE :
- IBRAHIM ADAM MERI
- MASBEYE CLOTAIRE
- MALICK ZAKARIA HAGGAR ISSA
JUGE D’INSTRUCTION :
KOYOUMTA MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE D’ATI
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
MAHAMAT OURDI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’OUM-HADJER
PRESIDENT :
FOUÏGANA NAïDINGAR GERARD
JUGES AU SIEGE :
- OULECH MAKI MAHADI
- ALHABO ISMAEL ALHABO
- AHMAT HISSEIN AHMAT
PARQUET D’INSTANCE D’OUM HADJER
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
ALSENOUSSI ABOUBAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AM-TIMAN
PRESIDENT:
ABAKAR DJABIR ABAKAR
JUGES AU SIEGE :
- MIRAMARDE RIRANGAR
- SALEH MOUSSA ALI
- BRAHIM MAHAMAT
JUGE D’INSTRUCTION :
FAMAKENÉ ZAKARIAS
PARQUET D’INSTANCE D’AMTIMAN
SUBSTITUT :
ABDELKERIM SENOUSSI MAHAMAT
JUSTICES DE PAIX
VILLE DE NDJAMENA :
JUSTICE DE PAIX DU 1er ARRONDISSEMENT :
ALLAMINE ALI ANNOUR
JUGE SUPPLEANT :
KOUEMBAYE MBAIOUGUEBE ANASTASIE
JUSTICE DE PAIX DU 2ème ARRONDISSEMENT :
ABDELMADJID ISMAEL
JUGE SUPPLEANT:
MBATIAL GOGTA CHRISTINE
JUSTICE DE PAIX DU 3ème ARRONDISSEMENT :
NDAMNODJI MBAIDOUBOUTAR
JUGE SUPPLEANT :
ALI MOUSTAPHA WAGNI
JUSTICE DE PAIX DU 4ème ARRONDISSEMENT :
ACHTA ISSA BOUKAR
JUGE SUPPLEANT :
IBRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF
JUSTICE DE PAIX DU 5ème ARRONDISSEMENT :
TE-IABE NAOURA
JUGE SUPPLEANT :
RAWAA ADDIKHERI ATTOM
JUSTICE DE PAIX DU 6ème ARRONDISSEMENT :
LADI DADINA
JUGE SUPPLEANT :
MISSIK DOUTOUM ABDERAMAN
JUSTICE DE PAIX DU 7ème ARRONDISSEMENT :
MAOUNDE NENODJI ELIANE
JUGE SUPPLEANT:
NOURALCHAM MAHAMAT ZENE ABOUBAKAR
JUSTICE DE PAIX DU 8ème ARRONDISSEMENT :
OUMAR AWAD
JUGE SUPPLEANT :
MIGUEYAM ANICE
JUSTICE DE PAIX DU 9ème ARRONDISSEMENT :
Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE
JUGE SUPPLEANT :
MAHAMAT ADOUM MAHAMAT SOUGOULI
JUSTICE DE PAIX DU 10ème ARRONDISSEMENT :
DJAMAL WALDA ISSAKHA
JUGE SUPPLEANT :
MARIAM PASCALINE
JUSTICE DE PAIX DE LAGON :
ABDERAMAN BICHARA
JUSTICE DE PAIX DE DONOMANGA :
NELEMBAYE NAZAIRE
JUSTICE DE PAIX DE BODO :
OUMAR MASSAR ALSSENOUSSI
JUSTICE DE PAIX DE BEBOTO :
ALLADOUMADJI GABRIEL
JUSTICE DE PAIX DE GUELENDENG :
HASSAN ALLATCHI MAHAMAT
JUSTICE DE PAIX DE MARO :
OUTMANE MAHAMAT ABDELKERIM
JUSTICE DE PAIX DE BINDER :
YOUSSOUF SALEH ABDOULAYE
JUSTICE DE PAIX DE GAGAL :
MBAïNAïWALE GANWEY
JUSTICE DE PAIX D’ABDI :
MOUSSA ISSA ABDOULAYE
JUSTICE DE PAIX DE KOUMOGO :
DIONLAR NATHAN
JUSTICE DE PAIX DE KOUNDOUL :
ABDELKADRE ADOUM NANGTOÏNGAR
JUSTICE DE PAIX DE GOUNOUGAYA :
TAHIR MAHAMAT ADAM
JUSTICE DE PAIX DE GUIDARI :
DJIBRINE MAHAMAT HASSAN
JUSTICE DE PAIX D’ABOUDEïA :
IBRAHIM MAHAMAT AHMAT
JUSTICE DE PAIX DE GOUNDI :
IBRAHIM MIKAYIL IBRAHIM
JUSTICE DE PAIX DE BEDJONDO :
ISSA SOULEYMAN SENOUSSI
JUSTICE DE PAIX DE BOUSSO :
ADOUM HAMIT NOURI
JUSTICE DE PAIX DE BAGASSOLA :
MAHAMAT NOUR OUMAR IBERIS
JUSTICE DE PAIX DE BEïNAMAR :
DJIMTOBAYE BEASSOUM
JUSTICE DE PAIX DE BENOYE :
DJELASSEM ZACHARIE
JUSTICE DE PAIX DE KRIM-KRIM :
NAïBENÉ BEA
JUSTICE DE PAIX DE LÉRÉ :
NANDINGAR DAN-NGAR NGAR
JUSTICE DE PAIX DE MANGALMÉ :
DJERABE PAOLO SANABE
JUSTICE DE PAIX DE MELFI :
MAHAMAT ZENE ALI ANNOUR
JUSTICE DE PAIX DE NDJAMENA-BOULALA :
SALMAN MAKI SOSSAL
JUSTICE DE PAIX DE BÉDAYA :
ABOUBAKAR MAHAMAT HAMATA
JUSTICE DE PAIX DE KALAïT :
GAFABE WAGUING
JUSTICE DE PAIX DE BÉRÉ :
DJIDDA MOUSSA ADAM
JUSTICE DE PAIX DE MANI :
MAHAMAT ALI ABDERAMANE ISMAIL
JUSTICE DE PAIX DE DANAMADJI :
MAHAMAT ABDOULAYE AHMAT