Tchad : nomination de 5 conseillers techniques à la Primature

Par Arrêté N°0111/PT/PM/2024 du 31 janvier 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes des Conseillers Techniques à la Primature :



1- Conseiller aux Affaires Juridiques, Administratives et aux Droits de l'Homme: Me FRANCIS KADJILELBAYE en remplacement de M. GUIBOLO FANGA MATHIEU;

2. Conseillère à la Fonction Publique, Formation Professionnelle, aux Métiers et à la Microfinance : Madame SIDIMI RAKHIE ISTIKHLAL BRAHIM, maintenue;

3. Conseillère au Genre et à la Solidarité Nationale : Madame SARAH HOMADJI en remplacement de Madame FIAMANNOU LAWANE;

4. Conseiller à l'Environnement, à l'Eau et aux Développement Durable : Monsieur NGODJI DANAÏ en remplacement de Monsieur SANDA BAKARY;

5. Conseiller à la Jeunesse, l'Entrepreneuriat et aux Sports : Monsieur THEODORE MBAIARSI en remplacement de Monsieur MAHAMAT ZENE TAHIR;

6. Conseiller à la Santé Publique et à la Prevention : Dr. NODJE-ASSAL NDOH NGARABE en remplacement de Dr. TARA FOTCLOSSOU.