Tchad : nomination de 6 conseillers à la Présidence

Le décret n°1533 porte nomination à des postes de responsabilité à la Présidence de la République.



Les personnalités dont les noms suivent sont nommées conseillers techniques :

- Affaires étrangères, coopération internationale et à la dispara : Hissein Ibrahim Taha ;

- Environnement, eau et pêche : Mahamat Adamou

- Agriculture, irrigation et équipements agricoles : Mahamat Téhemguélé Hemchi

- Aviation civile et à la métérologie nationale : Mahamat Ahmat Fadoul

- Formation professionnelle, emploi, promotion des jeunes et au sport : Oumar Ben Moussa

- Pétrole et énergie : Abakar Ali Koura