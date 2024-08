Tchad : nomination de conseillers à la Primature

Par Arrêté N°0545/PR/PM/2024 du 15 août 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Primature :



1. Conseiller aux Affaires Étrangères, à l'intégration africaine, à la Coopération internationale et aux Tchadiens de l'étranger : M. BAMANGA ABBAS MALLOUM en remplacement de M. HIGGNE AHMED SOULEYMAN ;



2. Conseiller aux Affaires Juridiques, administratives et aux Droits Humains : M. KENE FOBA en remplacement de Me FRANCIS KADJILEBAYE;



3. Conseiller à l'Enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle : Pr. BICHARA TAOUSSI TAOUKAMLA en remplacement de Pr JEAN CLAUDE KOULADOUM;



4. Conseiller à l'Administration du Territoire et à la Décentralisation : M. MAHAMAT AHMAT CHOUKOU en remplacement de Dr NGARTELBAYE EUGENE LE-YOHTA;



5. Conseiller à l'Economie, au budget, aux Finances, au Plan, au Commerce et à l'industrie : Dr GADOM DJAL GADOM en remplacement de M. TAHIR SOULEYMAN HAGGAR ;



6. Conseiller à l'Education Nationale et à la Promotion Civique : M. MAHAMAT IBET BEKLA en remplacement de Pr. DJIBET BENGUESSE;



7. Conseiller à la Santé Publique : Pr. DAMTHEOU SADJOLI en remplacement de Dr. NODJE-ASSAL NDOH NGRABE;



8. Conseiller au Pétrole, à l'énergie, aux mines et à la Géologie: M. HASSAN KARA en remplacement de M. ROZOUMKA BRAY MDOUE;



9. Conseillère à l'Environnement, à la pêche, à l'eau et au développement durable : Mme MENODJI MADINGAR en remplacement de M. NGODJI DANAÎ;



10. Conseillère à la Femme et à la petite enfance : Mme FATIME HAMID MOUSSAYE en remplacement de Mme SARAH HOMADJI;



11. Conseiller à la Défense nationale, à la Sécurité et à la Coopération militaire : Général ABDELMADJID YOUSSOUF, maintenu;



12. Conseiller aux Infrastructures, au désenclavement, aux Transports et à la Météorologie Nationale : M. BAHARADINE MAHAMAT ZAKARIA en remplacement de M. ISMAEL MAHAMAT AHMAT;



13. Conseillère à l'Aménagement du Territoire, à l'Urbanisme et à l'habitat : Mme HAYAT ABDERAHIM NDIAYE, maintenue;



14. Conseillère à la Fonction Publique et à la Concertation Sociale : Mme SIDIMI RAKHIE ISTIKHLAL BRAHIM, maintenue;



15. Conseiller à la Communication et aux médias : M. MARTIN INOUA DOUGLET en remplacement de Mme NANCY NDAL-LAH;



16. Conseiller aux Télécommunications, à l'économie numérique et à la digitalisation de l'Administration: M. NDJERABE NDJEKOUNDADE, en remplacement de M. ABDELAZIZ MAHAMAT ALI;



17. Conseiller à l'Agriculture et à l'Elevage : M. ADJEDOUE WEIDOU, en remplacement de Mme HELENE KADJILE;



18. Conseillère à la Culture, au Tourisme et à l'Artisanat : Mme ZENABA MAKKI KOKAP, en remplacement de M. BOUBA DEUDJAMBE ERIC;



19. Conseillère à la Jeunesse et aux Sports : Mme ANTOINETTE TAGUI BISSI, en remplacement de M. THÉODORE MBAIARSI.