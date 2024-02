Tchad : nomination de conseillers techniques à la Présidence de la République

Par décret n°0070/PT/2024 du 07 février 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Techniques à la Présidence de la République :



● Conseiller aux Affaires Africaines et Internatioanales : M. FADLASSID ALI NAFFA;

● Conseiller aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains: M. NGARTA PAUL FIDELE;

● Conseiller à la Sécurité Nationale : M. MAHAMAT ISMAEL CHAIBO;

● Conseiller au Développements Rural : M. HAROUN MOUSSA;

● Conseiller au Petrole: M. ABDELKERIM HISSEIN MOUSSA;

● Conseiller à l'Énergie : M. NATHANIEL DOLMIA;

● Conseillère aux Mines: Madame HAOUA OUMAR ABDALLAH;

● Conseiller à la Fonction Publique et à l'Emploi : M. IBRAHIM ABAKAR ;

● Conseiller à l'Eau et à l'Assainissement: M. IDRISS ALI MALLOUM;

● Conseiller à la Jeunesse et aux Sports : M. YOUSSOUF DJIBRINE ;

● Conseiller à l'Urbanisme et à l'Aménagement du Territoire : M. ALAINA YACOUB POSSEY;

● Conseillère à la Culture, aux Arts, au Tourisme et à l'Artisanat : Madame KOUBRA MOUSSA MALLAYE.