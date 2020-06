Tchad : nomination de coopérants militaires français à l'Ordre national

Au terme du décret n°1340 du 29 juin 2020, sont nommés dans l’Ordre National du Tchad, au titre du Ministère Délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, les coopérants militaires français ci-après :



AU GRADE D’OFFICIER

Le Général de Division PASCAL FACON, Commandant la Force BARKHANE.



AU GRADE DE CHEVALIER

Le Général de Brigade aérienne CARCY CYRIL, Général Adjoint des Opérations BARKHANE ;

Colonel LAURENT CLUZEL, Représentant du COMANFOR Barkhane pour le G5 Sahel ;

Colonel THIERRY BEYLIER, Commandant de groupement de soutien opérationnel ;

Lieutenant-Colonel FREDERIC DAMPIERRE, Commandant la DGRM ;

Lieutenant-Colonel PASCAL CARPENTIER, Conseiller du Général Commandant la GNNT ;

Commandant YVES DALEX, Conseiller logistique et maintenance ;

Capitaine ERIC FOUIN, Chef du détachement d’appui au coopérant sécurité défense ;

Adjudant-Chef STEVE SCHNEIDER, adjoint au Conseiller logistique et maintenance.