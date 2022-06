Tchad : nomination de plusieurs conseillers à la Primature

Les personnalités cités ci-après sont nommées conseillers auprès du Premier ministre :



- Un Conseiller Technique à la Réconciliation Nationale et Dialogue, Relations Internationales et Coopérations: M. Laona Gong Raoul en remplacement de M. Hassan Issa Allatchimi, appelé à d'autres fonctions.



-Trois Conseillers chargés de Mission:

M. Hassan Issa Allatchimi;

Abdelaziz Mahamat Zakaria;

et Ibangolo Maina Manga Abel.