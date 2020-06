Tchad : nomination par décret de 26 présidents de conseils d'administration

Le décret n° 117 du 2 juin 2020 porte nomination (ou confirmation) des présidents des conseils d'administration des établissements publics, des sociétés d'État et des sociétés parapubliques.



Les personnalités dont les noms suivent sont nommées présidents des conseils d'administration des entités ci-après :



Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Président du conseil d'administration (conseil de régulation) : Emmanuel Nadingar



Agence de développement des technologies de l'information et de la communication

Président du conseil d'administration : Me Jean-Bernard Padaré



Office national des médias audiovisuels (ONAMA)

Président du conseil d'administration : Moustapha Ali Alifei



Agence nationale des titres sécurisés (ANATS)

Président du conseil d'administration : Mahamat Béchir Cherif



Office nationale de sécurité alimentaire (ONASA)

Président du conseil d'administration : Mahamat Annadif Youssouf



Société tchadienne des eaux (STE)

Président du conseil d'administration : Ali Mahamat Abdoulaye



Autorité de l'aviation civile (ADAC)

Président du conseil d'administration : Mme. Haoua Acyl A. Akhabache



Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER)

Président du conseil d'administration : Mahamat Gueilé Hemchi



Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT)

Président du conseil d'administration (conseil de régulation) : Mahamat Nasser Hassan



Bureau national de fret terrestre du Tchad (BNFT)

Président du conseil d'administration : Doumapi Taïngam



Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG)

Président du conseil d'administration : Youssouf Abassallah



Agence pour le développement de l'électricité rurale et la maitrise de l'énergie (ADERME)

Président du conseil d'administration : Saleh Bourma



Autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique (ARSE)

Président du conseil d'administration (conseil de régulation) : Aladji Hamit Elimi Moutaye



Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE)

Président du conseil d'administration : Mme. Monique Ngueralbaye



Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA)

Président du conseil d'administration : Mme. Pervaline Bonyo



Maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT)

Président du conseil d'administration : Dr. Beyom Malo Adrien



Société nationale d'exploitation hôtelière (SONEXHO)

Président du conseil d'administration : Nadjita Beassoumal



Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES)

Président du conseil d'administration : Mahamat Issa Halikimi



Maison nationale de la femme

Présidente du conseil d'administration : Mme. Khadidja Lamana



Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE)

Président du conseil d'administration : Abdelkerim Seid Bauche



Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE)

Président du conseil d'administration (comité stratégique) : Abdelkerim Idriss Déby



Nouvelle société textile du Tchad (NSTT)

Président du conseil d'administration : Djimasbeye Nathogna



Société nationale d'électricité (SNE)

Président du conseil d'administration : Hassan Tideï



Fonds spécial en faveur de l'environnement (FSE)

Président du conseil d'administration : Dr. Brahim Seid



Fonds national d'élevage (FNE)

Président du conseil d'administration : Dr. Moctar Moussa



Société des télécommunications du Tchad (Sotel - Tchad)

Président du conseil d'administration : Yamta Noël