Tchad : nominations à l'ONECS

Au terme d'un décret du 27 juin 2019, les personnes dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité à l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).



Directeur général : Pr Bakari Abbo ;

Directeur général adjoint : Dr. Achaïr Langana Abdelaziz ;

Directeur des équivalences des diplômes et des archives : Oumar Djimet Moussa ;

Directrice des affaires administratives, des ressources humaines et du matériel : Dr. Gaya Abderaman Omar Al-Mahi.