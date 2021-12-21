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Tchad : nominations à l’Office de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Décembre 2021


Par décret n°984 du 20 décembre 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à l’Office national de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts (ONPTA).


Tchad : nominations à l’Office de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général : M. ABAKAR ROZZI TEGUIL
Directeur Général Adjoint : M. HISSEN MAHAMAT MOCTAR

DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
Directrice : Mme NADIA SAKAL ZENABA
Directeur Adjoint : M. OUMARI DEROUA MOUSTAPHA
 
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE SUIVI DES METIERS DU TOURISME
Directrice : Mme KOUBRA MALLAYE
Directeur Adjoint : M. GASSISSOU DALPHA

DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ARTISANALES
Directeur : M. KERALLAH ACHEIKH
Directeur Adjoint : M. INOUSSA SEIDOU
 
DIRECTION DE PROMOTION DES ŒUVRES ARTISTIQUES
Directrice : Mme AMNE MAHAMAT SENOUSSI
Directeur Adjoint : M. ISSA KOLOTOU HAMID

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION
Directeur : M. SIDICK ADAM MOUSTAPHA 
Directeur Adjoint : M.  MOUSSA DERPING BEALLEUM

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Directeur : M. MOUSSA BAKHIT TEBIR
Directeur Adjoint : M. ADOUM AHMAT CHOUKOU


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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