Tchad : nominations à l’Office de promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général : M. ABAKAR ROZZI TEGUIL
Directeur Général Adjoint : M. HISSEN MAHAMAT MOCTAR
DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
Directrice : Mme NADIA SAKAL ZENABA
Directeur Adjoint : M. OUMARI DEROUA MOUSTAPHA
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE SUIVI DES METIERS DU TOURISME
Directrice : Mme KOUBRA MALLAYE
Directeur Adjoint : M. GASSISSOU DALPHA
DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ARTISANALES
Directeur : M. KERALLAH ACHEIKH
Directeur Adjoint : M. INOUSSA SEIDOU
DIRECTION DE PROMOTION DES ŒUVRES ARTISTIQUES
Directrice : Mme AMNE MAHAMAT SENOUSSI
Directeur Adjoint : M. ISSA KOLOTOU HAMID
DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION
Directeur : M. SIDICK ADAM MOUSTAPHA
Directeur Adjoint : M. MOUSSA DERPING BEALLEUM
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Directeur : M. MOUSSA BAKHIT TEBIR
Directeur Adjoint : M. ADOUM AHMAT CHOUKOU
Directeur Général : M. ABAKAR ROZZI TEGUIL
Directeur Général Adjoint : M. HISSEN MAHAMAT MOCTAR
DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
Directrice : Mme NADIA SAKAL ZENABA
Directeur Adjoint : M. OUMARI DEROUA MOUSTAPHA
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE SUIVI DES METIERS DU TOURISME
Directrice : Mme KOUBRA MALLAYE
Directeur Adjoint : M. GASSISSOU DALPHA
DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ARTISANALES
Directeur : M. KERALLAH ACHEIKH
Directeur Adjoint : M. INOUSSA SEIDOU
DIRECTION DE PROMOTION DES ŒUVRES ARTISTIQUES
Directrice : Mme AMNE MAHAMAT SENOUSSI
Directeur Adjoint : M. ISSA KOLOTOU HAMID
DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION
Directeur : M. SIDICK ADAM MOUSTAPHA
Directeur Adjoint : M. MOUSSA DERPING BEALLEUM
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Directeur : M. MOUSSA BAKHIT TEBIR
Directeur Adjoint : M. ADOUM AHMAT CHOUKOU