Le décret n° 330 du 27 mars 2019 porte nomination des officiers généraux des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'état-major de l'armée de terre.



Général Daoud Béchir Gourda et Général Brahim Akchane Adoum sont promus chefs d’Etat-major de l’Armée de terre 1er et 2ème adjoint.