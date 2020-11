Tchad : nominations au ministère de l'Économie et de la Planification du développement

Par décret n°2399/PR/MEPDCI/2020, HAROUN MAHAMAT HAROUN est nommé Directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat à l'Économie, à la Planification du Développement et à la Coopération Internationale en remplacement de Monsieur KONI SOUGOUDI KELLEMI, appelé à d'autres fonctions.



Par décret n°2398/PR/MEPDCI/2020, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales et des Affaires Humanitaires

Secrétaire Permanent: DJIMET SOU DJIMADJI CONSTANT, maintenu ;

Secrétaire Permanente Adjointe: Mme ACHTA ROZZI KELLEMI en remplacement de Mme NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, appelée à d'autres fonctions.



Direction de Suivi des Activités des ONGs et Organisations Communautaires

Directrice: Mme INGRID DOUDET LAGNA, maintenue;



Haut Commissariat National de Deminage (HCND)

Coordination nationale

Coordonnateur National: Général BRAHIM DJIBRINE BRAHIM, maintenu;

Coordonnateur Adjoint: Général ADAM GARDIA EBIRE, en remplacement de Mme ACHTA ROZZI KELLEMI, appelée à d'autres fonctions;



Direction de la Formation et des Ressources Humaines

Directeur: ABDRAMAN TOM HAMIT en remplacement de MAHAMAT BICHARA DIGUI, appelé à d'autres fonctions;



Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP)

Directrice: Mme NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, en remplacement de BÉCHIR HISSEIN BICHIBO, appelé à d'autres fonctions.



Par décret n°2396/PR/MEPDCI/2020, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre :

Direction de Cabinet

Directeur: Monsieur RIMADJIBAYE NADJIANANGAR, maintenu.

Conseillers

- Madame KHADIDJA ABDELKADER en remplacement de Madame GUEALBAYE DAGAGA SOMTI, appelée à d'autres fonctions.

- Monsieur FRÉDÉRIC ROMBA MILLET en remplacement de GOUNDOUL VIKAMA, appelé à d'autres fonctions.

- Monsieur MAHAMAT AHMAT DILLAH, maintenu.