Tchad : nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

Par décret N°0643/PR/PM/MESRSFP/2025 du 15 avril 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité ci-après au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle :



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Direction de l'Enseignement Supérieur Public

● Directeur : Dr FAMARGUE KAITAMBA en remplacement de Prof. DJANGRANG MAN-NA, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA STATISTIQUE ET DE LA DIGITALISATION

Direction des Ressources Humaines

● Directeur : M. HAMZA ABDELDJALIL ZAKARIA en remplacement de M. MAHAMAT RAMADAN AMINE, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Direction de l'Information et de l'Orientation Professionnelle

● Directeur : M. ACHEIKH IBRAHIM MAHAMAT ALI en remplacement de M. ADOUM ALI ADOUM, appelé à d'autres fonctions.



UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE D'ATI

● Vice-Président chargé des Enseignements : Prof. AHMAT AROUFAI MAHAMOUD en remplacement de M. DJIBRINE ADEF, appelé à d'autres fonctions

● Directeur des Ressources Humaines : Dr MAHAMAT BICHARA ABDRAMAN en remplacement de M. AHMED ALHABIB, appelé à d'autres fonctions.



UNIVERSITÉ DE PALA Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines

● Doyen : Dr SAMEDI KOYE en remplacement de Dr ARIM JONAS, appelé à d'autres fonctions.



UNIVERSITÉ DE N'DJAMENA Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

● Doyen: Dr NGABO DJAHA en remplacement de Dr ROBENATE JEAN-CLAVIN, appelé à d'autres fonctions. UNIVERSITÉ DE SARH ● Directeur de la Bibliothèque Universitaire : Prof. MADJIMBE GUIGUINBAYE en remplacement de M. MAHAMAT BOKA RAMADAN, appelé à d'autres fonctions.