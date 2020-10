Tchad : nominations au ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance

Le décret n°2027 du 08 octobre 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après :



Direction Générale de la Maison de la Femme

• Directrice Générale: Madame AMINA TIDJANI YAYA, poste vacant;

• Directeur Général Adjoint: Monsieur SALIM AZIM ASSANI en remplacement de Mme MAGNANI Fatimé



Direction de l'Administration et des Finances

• Directrice: Madame SOUAD MAHAMAT Abderamane

En remplacement de ABDELKHANI ANNOUR



Direction de la Formation Technique et Professionnelle

• Directrice: Madame ZENABA TIDJANI ALI, maintenue



Direction d'Appui Psychosocial aux Victimes des Violences Basées sur le Genre

• Directeur: Monsieur MADJITOLOUM VINCENT en remplacement de NANGTOINGUE RONEL



Direction du Plaidoyer de la Mobilisation Sociale et de la Communication

• Directrice: Madame MACKA ABDERAMANE Hamdan en remplacement de Mme BEKOULLOM DEBAT MBaitoloum



Direction des Projets et Programmes

• Directeur: Monsieur MONTOINGAR Dingambaye, maintenu.