Tchad : nominations au ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers

Le décret n° 1970 du 19 novembre 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers.



Direction générale du ministère

Directeur général : Walngar Sadjinan Deba

Directrice générale adjointe : Mme. Mariam Achene



Direction de la formation professionnelle et des apprentissages

Directrice : Mme. Djasnabaye Maimouna



Direction de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle

Directeur : Oumar Ali Moustapha



Direction de la micro-finance et de la promotion des métiers

Directrice : Mme. Khadidja Sakine



Direction de l'entreprenariat des femmes et des jeunes

Directrice : Mme. Mbaibaroum née Issa Bandjam Djibrine



Direction des Ressources Humaines

Directeur : Alhassane Ali Adoum