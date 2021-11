Tchad : nominations au ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration

Par Décret n°894 du 29 novembre 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après:



Inspection Générale des Services de Police:

• Inspection Technique Chargée des Finances, des Matériels et des Patrimoines:

Inspecteur: Commissaire Principal de Police DINGAMADJI NONLETO, en remplacement du Commissaire de Police ISSA ABDELKERIM ABDELFAGARA, appelé à d'autres fonctions.



• Inspection Technique Chargée des Études, des Enquêtes et des Missions:

Inspecteur: Commissaire Divisionnaire de Police ADAM ACY en remplacement du Commissaire Divisionnaire de Police DJIBRINE BEGOTO, appelé à d'autres fonctions.



• Inspection Technique Chargée de l'Administration et de la Communication:

Inspecteur: Commissaire de Police OUSMAN BERDAGA DIAR, poste vacant.