Tchad : nominations au ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration

Par décret N°2008/PR/PM/MSPI/2024 du 27 décembre 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Sécurité publique et de l'immigration :



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

● Secrétaire général adjoint : Dr ISSAKHA BECHIR HAROUN, en remplacement du Contrôleur général de police de 1er grade MAHAMAT AHMAT DJY, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION (DEL)

● Directeur : Commissaire divisionnaire de Police : TALTAL DJANTO KIRGA, poste vacant.

●Directeur adjoint : M. SALEH ADOUM ABDELKERIM TOLI en remplacement du Commissaire divisionnaire de police BEDOUM FERDINAND, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES STATISTIQUES, DE LA PLANIFICATION ET DES ARCHIVES (DSPA)

● Directeur adjoint : M. MOUSTAPHA BECHIR BAHAR en remplacement du Lieutenant Colonel HERVÉ NDOUBAYO, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DE LA PROGRAMMATION (DCP)

● Directeur adjoint : Commissaire principal de police MAHAMAT NOUR HASSANE en remplacement du Commissaire divisionnaire de police OUSMAN BARDAGA DIAR, suspendu.



DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE (DAFL)

● Directeur: Commissaire principal de police YAYA ERITEIRO ARDJA en remplacement de M. MAHAMAT MBODOU YAYA, appelé à d'autres fonctions.

● Directeur adjoint : M. YOUSSOUF ANNADIF HAMIT en remplacement du Commissaire principal de police YAYA ERITEIRO ARDJA, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DU CENTRE DE RECUEIL ET D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES POLICIÈRES (CREDOP)

● Directeur : M. SOULEYMAN ABAKAR ABDRHMAN, poste vacant.



COORDINATION DES CENTRES COMMUNS DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (CCCFSI)

DIRECTION DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE DES CADRES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

● Directeur : Commissaire divisionnaire de police : YOUSSOUF ABDEL-AZIZ DAMAN en remplacement du Général de brigade PAWING PAKORE, décédé.



DIRECTION DU CENTRE COMMUN D'ENTRAÎNEMENT AUX TECHNIQUES D'INTERVENTION DE POLICE CIVILE

● Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire de police TCHOMBE JUDAS FOULLAH, en remplacement du Commissaire principal de police NELOUMTA EDWIGE NDANGUET, appelée à d'autres fonctions.