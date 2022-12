Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

Par décret n°0093 du 5 décembre 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale.



DIRECTION GÉNÉRALE AFRIQUE ET INTÉGRATION AFRICAINE :

- Directeur Général : Monsieur KOURMA ABAKAR KOURMA en remplacement de Monsieur OUMAR ALFAROUKH YOUNOUS, appelé à d'autres fonctions ;

DIRECTION UNION AFRICAINE ET INTÉGRATION CONTINENTALE:

- Directeur : Monsieur MEALI MAHAMAT en remplacement de Monsieur KOURMA ABAKAR KOURMA, appelé à d'autres fonctions.