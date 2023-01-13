Tchad : nominations au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics

Par décret n°0029 du 13 janvier 2023, les personnalités dont les nom suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Directeur Général: MBAIRARI BARI HENRI
Directeur Général Adjoint : HASSAN BAKHIT DJAMOUS
DIRECTION DE LA COORDINATION DU RECOUVREMENT
Directeur: AHMAT MAHAMAT MAHMOUDI
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
Directeur :SALEH HISSEIN BECHIBO
DIRECTION DE LA LÉGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES
Directeur : SIKASSA ESDRAS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Directeur Général Adjoint : HAROUN ABDOULAYE CHAIBO
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA MODERNISATION
Directeur Adjoint : ALI ADOUM OUMAR
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Directeur Général: MBAIRARI BARI HENRI
Directeur Général Adjoint : HASSAN BAKHIT DJAMOUS
DIRECTION DE LA COORDINATION DU RECOUVREMENT
Directeur: AHMAT MAHAMAT MAHMOUDI
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
Directeur :SALEH HISSEIN BECHIBO
DIRECTION DE LA LÉGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES
Directeur : SIKASSA ESDRAS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Directeur Général Adjoint : HAROUN ABDOULAYE CHAIBO
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA MODERNISATION
Directeur Adjoint : ALI ADOUM OUMAR