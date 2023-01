Tchad : nominations au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics

Par décret n°0029 du 13 janvier 2023, les personnalités dont les nom suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS



Directeur Général: MBAIRARI BARI HENRI



Directeur Général Adjoint : HASSAN BAKHIT DJAMOUS



DIRECTION DE LA COORDINATION DU RECOUVREMENT



Directeur: AHMAT MAHAMAT MAHMOUDI



DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES



Directeur :SALEH HISSEIN BECHIBO



DIRECTION DE LA LÉGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES



Directeur : SIKASSA ESDRAS



DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS



Directeur Général Adjoint : HAROUN ABDOULAYE CHAIBO



DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA MODERNISATION



Directeur Adjoint : ALI ADOUM OUMAR