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Tchad : nominations au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Janvier 2023



Tchad : nominations au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics
Par décret n°0029  du 13 janvier 2023, les personnalités dont les nom suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Directeur Général: MBAIRARI BARI HENRI

Directeur Général Adjoint : HASSAN BAKHIT DJAMOUS

DIRECTION DE LA COORDINATION DU RECOUVREMENT

Directeur: AHMAT MAHAMAT MAHMOUDI

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Directeur :SALEH HISSEIN BECHIBO

DIRECTION DE LA LÉGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES

Directeur : SIKASSA ESDRAS

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Directeur Général Adjoint : HAROUN ABDOULAYE CHAIBO

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA MODERNISATION

Directeur Adjoint : ALI ADOUM OUMAR


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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