Tchad : nominations au ministère des Finances et du Budget

Le décret n°1409 du 30 juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget.



Direction de cabinet

Conseiller : Lotodingao Felix, en remplacement de Noh Outhman



Inspection générale des finances

Inspecteur général : Loukman Moustapha Hissein

Inspecteur général adjoint : Remadji Kigainan



Inspecteurs

Mme. Haoua Hayat Mahamat Youssouf ;

Mme. Koumbo Evelyne ;

Kedelaye Sougui ;

Daga Laoukissam ;

Batinda Bojuel ;

Moussa Soukaya ;

Idriss Kardjallah ;

Oumar Ousman Brahim.



Contrôle financier

Contrôleur financier : Oumar Ardja Tidy

Contrôleur Financier Adjoint : Noh Outhman



Services rattachés

Direction des ressources humaines

Directeur : Bravo Ouaidou ;

Directeur adjoint : Mansour Abdoulaye



Direction générale de l'ordonnancement

Directrice chargée de l'ordonnancement des dépenses du personnel : Mme. Mariam Mahamat Addy



Secrétariat technique permanent du plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques

Coordonnateur adjoint : Adouma Mahamat Saleh Cellule de communication

Coordonnateur : Adam Abakar Kayaye



Direction générale des services du budget et de l'information

Directeur général adjoint : Abakar Saleh Zene



Direction de la solde

Directeur : Mahamat Abderahman Oumar

Directeur adjoint : Tahir Issakha



Direction des systèmes d'information

Directeur : Mabrouk Oueddou Directeur adjoint : Ali Adoum Oumar



Direction générale des services des impôts

Direction de la législation et du contentieux et des relations fiscales internationales

Directeur adjoint : Mbaiguedem Djeguerboua



Direction de la coordination de l'assiette

Directeur : Mbairari Henri

Directrice adjointe : Mme. Fatime Bourdami Korom



Direction des petites et moyennes entreprises

Directeur : Ahmat Teiro Issa



Direction générale des services des douanes et des droits indirects

Directeur général adjoint : Djerambete Justin



Direction des études, de la législation douanière et du contentieux

Directeur adjoint : Neldji Ismael



Direction de la surveillance et de la répression de la fraude

Directeur : Youssouf Oromi

Directeur adjoint : Mahamat Mahmoud



Direction de dédouanement du bétail

Directeur adjoint : Moussa Ali Dougoro



Direction de l'information et de la modernisation

Directeur : Idriss Togoi Dadi

Directeur adjoint : Hassan Ismael Nassour



Directeur de la comptabilité des statistiques du commerce extérieur

Directrice adjointe : Mme. Neptimbaye Rahla



Direction de la formation et du perfectionnement

Directrice : Mme. Amina Ordje Wardougou

Directeur adjoint : Nousradine Taher Delia



Direction générale des services des domaines

Direction des domaines et de la conservation foncière

Directeur : Hassan Mahamat Haran

Directeur adjoint : Hissein Sougui



Direction de l'enregistrement et du timbre

Directrice : Mme. Hanane Moutta Zezereti

Directeur. adjoint : Ibrahim Ramzi



Direction générale des services du trésor et de la comptabilité publique

Directrice générale adjointe : Mme. Souad Mahamat Nour



Direction de la comptabilité publique

Directeur adjoint : Hassan Ramadan Malick