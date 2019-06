Tchad : nominations au ministère des Postes et NTIC

Au terme du décret n° 838 du 14 juin 2019, les personnes dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité suivants au ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication :



Direction de cabinet

Directeur : Jeremy Kolina



Conseillers

Conseiller technique : Djérabé Ndjékoum Dadé

Conseiller juridique : Dr. Ousmane Koudangbé Houzibé



Le décret est pris sur proposition du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.