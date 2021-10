Tchad : nominations au ministère des Postes et de l’Économie numérique

INSPECTION GENERALE

-Inspecteur Général: M. HAMAT KHAMIS HONDJOU, poste vacant;

- Inspecteur Général Adjoint: Mme FATIME ZAHIA ABOUBAKAR, poste vacant



DIRECTION DE CABINET

- Directeur : Dr ABDOULAYE CHAIBO en remplacement de M. JEREMIE KOLINA,



CONSEILLERS

- Conseiller Technique : M. NDJERABE DJEKOUNDADE ;

- Conseiller Juridique : M. NASSOUR LOL en remplacement du Dr HOUZIBE OUSMANE ;

- Conseiller à l’infrastructure et à l’économie numérique : M. MAHAMAT TAHIR HAMIT en remplacement de M. ABDELKERIM SOUGOUR BOURIGUE.



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ENASTIC)

- Secrétaire Général: M. JEREMIE KOLINA en remplacement du Dr ABDOULAYE CHAIBO



SOCIETE TCHADIENNE DE LA POSTE ET DE L’EPARGNE (STPE)

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. NORDJI NAZAIRE en remplacement de M. HISSEIN BRAHIM ABDELKERIM

- Directeur Général Adjoint : Mme RAKHIE TCHALET en remplacement de M. DAOUDA ALHADJ